Mea Culpa: Mujer que quitó vida a su hijo con tramadol dice que su "intención era matarme con ellos"

En el capítulo de este jueves de Mea Culpa (TVN), llamado El Alma Sucia, la mujer condenada tras asesinar a su hijo inyectándole tramadol entregó su versión. “Mi intención era matarme con ellos”, afirmó.

Se trata de Lorena Espinosa (40), quien en diciembre de 2013 fue sentenciada a 27 años de presidio por los delitos de parricidio y parricidio frustrado.

En concreto, la criminal mató a un hijo de 6 meses y estuvo a punto de quitarle la vida a un segundo de 4 años, a quienes administraba el químico para enfermarlos y, desde el hospital, seguir envenenándolos con el mismo medicamento a escondidas de los especialistas.

En conversación con Carlos Pinto, conductor del programa que recrea crímenes, Espinosa acusó que sus delitos tienen su origen en los “malos tratos, abusos” de su conviviente. Aunque más tarde, ante las dudas de Pinto, sostuvo que “algo pasó por mi mente, que lo quise hacer”.

“Mi intención era matarme con ellos, y cuando no falleció, ahí ya me tomaron detenida porque supieron que estando en el hospital tenía los mismos síntomas (…) ahí empezaron a decir que la mamá era la culpable y que le daba tramadol a sus hijos”, añadió la mujer, recluida en la cárcel de Rancagua.

Vida en la cárcel

Lorena, que aseveró vivir en aislamiento, advirtió que en la reclusión extraña a sus hijos. “Poder verlos es lo que más echo de menos, poder verlos y sentirlos”, dijo, añadiendo que “de los errores se aprende. Para mí fue un grave error y arrepentimiento de haber hecho lo que hice con los dos niños, porque estoy realmente pagando. Muchas veces he pensado que me dieron poco tiempo”.

En la cárcel, aseveró, “no hay nada que hacer. Mirar la nada todos los días. Y todos los días los recuerdos”, sostuvo, afirmando que sólo se mantiene gracias a la fuerza de voluntad.

Asimismo, contó que le ofrecieron salir del aislamiento, pero su “delito es muy mal mirado en la población penal”. “Te pegan, te queman, te roban las cosas”, relató, en situaciones que advirtió no haber vivido debido a estar alejada de las otras reclusas.

“No tengo contacto con nadie, estoy sola”, reconoció, agregando que “aquí solamente están las muchachas que me ayudan por abajo, en el patio, y nadie más”.

Mea Culpa: “Duele”

La mujer dijo que no poder ver a sus hijos “duele mucho”. “Haberme perdido cumpleaños, cuando pasaban de curso, Día de la Madre, Pascua, Año Nuevo, cuando salieron de octavo, eso duele. He perdido gran parte de la vida de ellos”, se lamentó.

Lorena sostuvo, además, estar “muy arrepentida de haber hecho lo que hice, de haberle quitado la vida a mi hijo” e insistió luego en que todo ocurrió porque “tenía la presión psicológica de mi marido, del conviviente que tenía en ese tiempo”.

La criminal, que podrá salir en 2039 de la cárcel, indicó que sueña con volver a ver a sus hijos, con que son una familia feliz. “Sueño que no hice nada, que seguí haciendo de buena mamá. Pero eso ya no es así”, reconoció.

Casi al cierre, en tanto, les envió un mensaje directamente hacia la cámara: “Los adoro con todo mi corazón y me arrepiento de todo lo que hice. Que algún día me perdonen, porque así seguir viviendo no se puede. A lo mejor muchas veces cuando hablábamos por teléfono nos enojábamos, pero después seguíamos hablando. Pero les pido de todo corazón que me perdonen por todo lo que hice”.