Mónica Aguirre sorprende a Millaray Viera tras ser la nueva eliminada en '¿Quién es la Máscara?'

La exmodelo Mónica Aguirre, que interpretó a Flor, fue la eliminada de este lunes en el programa de talentos ¿Quién es la máscara? de Chilevisión, sorprendiendo a su hija Millaray Viera, que es parte del equipo de investigadores.

El espacio de televisión, conducido por Julián Elfenbein, tiene una dinámica en que conocidos rostros locales, escondidos por disfraces, interpretan canciones para que un grupo de “investigadores” -compuesto también por Cristián Riquelme, Raquel Argandoña y Cristián Sánchez– adivine sus identidades.

Tras las presentaciones de los participantes, el jurado decidió que el eliminado del programa debía ser Flor.

Riquelme, Argandoña y Sánchez coincidieron en que la identidad de la participante sería la de Aguirre y, frente a la presión, Viera terminó reconociendo que podría ser ella, aunque advirtió que no identificó la voz ni los movimientos de su madre.

“Lo pasé demasiado bien. Me empezaron a descubrir bastante rápido“, sostuvo la exmodelo tras revelarse su identidad.

Más tarde, refiriéndose a la participación de Viera como investigadora, dijo que “cuando supe que estaba ella me puse tan nerviosa. Normalmente no me pongo nerviosa. Estaba nerviosa, es como cuando te va a ver la pareja (…) estaba muy nerviosa porque estaba mi hija“.

Millaray, por su parte, dijo que quería “pedirle disculpas” porque “me siento la peor hija del mundo. La única hija del mundo que no descubre a su madre bajo un disfraz, pero eso habla bien de su actuación. Creó un personaje tan completo que no la descubrí”.

A través de Twitter, la evaluadora se refirió a lo ocurrido en el capítulo. “Eliminé a mi propia madre, ¡ni Star Wars se atrevió a tanto!”, bromeó.

Eliminé a mi propia madre, ni Star Wars se atrevió a tanto! #LaMáscaraCHV — Millaray Viera (@milla_viera) November 23, 2021

En el capítulo de este lunes también se definió que los concursantes que pasarán a la semifinal serán Rata, Sapo, Cigüeña y Muñeca.