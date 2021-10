La noche de este jueves comenzó el segundo capítulo de Mea Culpa: El Regreso, nueva temporada del programa que debutó con gran éxito la semana pasada.

En esta ocasión, la historia estuvo centrada en el Chacal de Puerto Montt, un sujeto que en 2015 fue a presidio perpetuo calificado por un asesinato.

El capítulo había generado en la previa una gran expectación entre los seguidores de la serie, convirtiéndose en tendencia en redes sociales.

Y aunque en general la calidad de la producción ha sido alabada, hay un detalle que ha sido fuertemente criticado por quienes siguen el episodio.

Se trata de la excesiva cantidad de comerciales, los que le han quitado cierto dinamismo a la trama. De hecho, hay quienes han afirmado que optaron por verlo el viernes en YouTube.

“Por qué no me dejan ver tranquila el capítulo, terminaré odiando cada comercial”, escribió una usuaria en Twitter.

“Parece que el capítulo vale harta plata por tanto comercial”, señaló otra de las seguidores del programa. “Mucho comercial, se pierde la magia”, publicó, por su parte, otra televidente.

Recordemos que la nueva temporada fue anunciada en agosto pasado, cuando TVN publicó un video en que Carlos Pinto contó sus sensaciones acerca de esta nueva temporada.

Revisa a continuación algunos de los comentarios alusivos a las tandas comerciales en este capítulo.

Tanto comercial wn oh! #MeaCulpaElRegresoEnTVN

Para que tantos comerciales si todo lo que publicitan no lo voy a comprar porque no me dejan ver tranquila el capítulo y terminare odiando cada comercial 😡 🤣 #MeaCulpaElRegresoEnTVN

— iSaBeL (@isabel_chabeli) October 29, 2021