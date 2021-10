La noche de este miércoles, la modelo colombiana Helénia Melán resultó eliminada del programa de talento culinario El Discípulo del Chef (Chilevisión), provocando el llanto del chef Ennio Carota.

La eliminación en el programa conducido por Emilia Daiber se produjo luego que Carota junto al jurado compuesto por Sergi Arola y Carolina Bazán, llamaran al frente a Melán e Iván Cabrera, quienes a juicio de los evaluadores habían tenido el peor desempeño.

“Uno de ustedes dos serán los eliminados”, dijo Sergi, para luego agregar que “ambos platos estaban bastante atrás con respecto al resto de platos de sus compañeros (…) Sus platos eran los que tenían menos sabor”.

Así, concluyó que “desde esa perspectiva, el próximo eliminado o eliminada de El discípulo del chef es Helénia. No sigues“.

La emoción de Ennio Carota

Tras el anuncio, y luego de varios abrazos con compañeros, entre lágrimas Helénia afirmó estar “sin palabras”. “No sabía que iba a llegar tan lejos, ni mi mamá lo creía. Todos los días yo llegaba a la casa y me preguntaba si seguía en la competencia“, sostuvo.

“Miro a todos los lados y todos son increíbles. Ni yo me hubiese imaginado que iba a llegar tan lejos. Y estoy feliz porque he aprendido de todos y cada uno algo. Todos me han enseñado algo y me quedo con eso”, señaló, dirigiéndose a sus compañeros.

La conductora, en tanto, pidió que Ennio le dijera algunas palabras, ante lo que accedió pero luego de unos segundos, con una voz quebrada, le pidió continuar a Arola.

Ya compuesto, Carota sostuvo que aún cuando es conocido por “reirse” y tirar la talla”, “contigo me pasa algo que va más allá”. “Estoy feliz de haberte conocido (…) te vamos a extrañar mucho, pero esto no termina, recién empieza“, sentenció.

Mira parte del momento a continuación: