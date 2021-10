El uruguayo Juan Pedro Verdier (37), exparticipante del programa juvenil Mekano (Mega), reveló este miércoles que fue diagnosticado con un trastorno de estrés postraumático y una depresión crónica aguda. “El momento crítico fue autoagredirme“, confesó.

Sus palabras llegaron en el programa Aquí Somos Todos (Canal 13), en que conversó con Angélica Castro y Sergio Lagos sobre sus diagnósticos y su estado de salud mental actual.

“Uno vive experiencia dolorosas durante el transcurso de su vida y en muchas ocasiones decide no abordarla y dejarlas bajo la alfombra (…) si ocultamos lo que sentimos suficiente tiempo, eventualmente explota”, señaló en el espacio de televisión.

Sus palabras llegan sólo a días de que, a través de Instagram, revelara que había acudido a un especialista médico por una serie de enfermedades que lo habían afectado.

“El momento crítico fue autoagredirme”

El esposo de la cantante Karen Bejarano y padre de un pequeño sostuvo, ante la sorpresa de Lagos, que “el momento crítico fue autoagredirme. Por eso es por lo que yo terminé internándome”.

Explicó luego que “cuando me empiezo a sentir mal, puse mi autoestima en lo que el resto opinaba de mí, entonces si yo no sentía una validación por parte del resto (…) no me sentía valioso”, algo que habría sentido como una constante presión, sobre todo por parte de medios de comunicación y redes sociales.

Así fue como llegó al diagnóstico: un trastorno de estrés postraumático, además una depresión crónica aguda. Verdier detalló que “se llaman pensamientos rumiantes, que constantemente día y noche no podía sacar de mi cabeza los mensajes que leía de las personas o loc comentarios que veía de muchos conductores”

“En mi caso fueron golpes, a mí mismo, tratando de parar“, especificó respecto de sus autoagresiones.

Más tarde sentenció que logró superar los duros momentos con la ayuda de su familia y de sus amigos, aunque agregó que para él lo fundamental es “uno mismo escoger salir de la situación”.

“Cuando uno ya caminó suficiente rato por el infierno, no encuentras otra opción que encontrar cuál es el camino. En mi caso fue leer otros psicólogos, encontrar información en distintos espacios”, ejemplificó.

La meditación, el deporte, el poder hablar, el no avergonzarte, dijo, fueron fundamentales para él.

El comunicador puntualizó, en tanto, que esos momentos prefirió “pasarlos solo”, acompañado principalmente de Bejarano y su hijo.

“Me alejé de todo el mundo. No hubo nadie que estuviera cerca de mí. Estaba mi esposa y mi hijo y, en algunos casos, otros familiares cercanos. Pero la gran parte de los últimos años de mi vida escogí pasarlos solo”, sentenció.