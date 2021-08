La actriz y comediante chilena Javiera Contador, compartió una fotografía del recuerdo a través de su cuenta de Instagram, la cual recibió muchos alagos.

Se trata de una imagen de ella a los 14 años con un maquillaje y peinado muy particulares. “Sentía que de verdad parecía una cantante pop”, expresó la actual jurado del programa de imitaciones de Mega, The Covers.

“Y pensar que a los 13 o 14 cuando me saqué esta foto encontraba que me veía super bien y que estaba maquillada increíble. Sentía que de verdad parecía una cantante pop… Ahora creo que es porque en la foto me veía mas grande y eso alguna vez me gustó”, escribió la actriz junto a la imagen.

La fotografía que acumula más de 12 mil ‘likes’, recibió diversos comentarios, incluyendo la de su compañera de elenco en Casado con Hijos, Carmen Gloria Bresky. En tanto, la también actriz de Edificio Corona, Vivianne Dietz escribió “todas tenemos una así, crea un challenge”.

La triunfadora del Festival de Viña suele compartir fotografías de su infancia. Anteriormente publicó lo que parece una página de un diario en la cual Javiera aparece la obra teatral con la cual debutó en la actuación en 1996.

Actualmente Contador es parte del programa estelar de Mega The Covers, donde se desempaña como jurado junto a Beto Cuevas y Óscar Mediavilla, espacio en el cual reconocidos rostros de la teelvisión nacional imitando a diferentes estrellas de la música.

“Ha sido súper interesante porque hay un acuerdo general entre los participantes sobre tener un escenario después de tanto tiempo. Eso es algo que le da cierta emotividad, porque la cultura sigue siendo un área que ha sido súper apaleada durante la pandemia, al igual que muchas otras, con un Ministerio de Cultura que ha estado ausente. Ha sido súper complejo”, djio a Biobiochile anteriormente sobre su participación en el espacio televisivo.