Carlos Rojas, más conocido como “Don Carlos”, tuvo su “minuto de fama” a mediados de los 2000 cuando tuvo una singular participación en el programa de TVN, “El último Pasajero”. Hoy, con 71 años lleva una vida tranquila y alejada de las luces.

Recordemos que el espacio -conducido por Martín Cárcamo- trataba de una competencia entre tres cursos de enseñanza media de distintos colegios o liceos que competían para conseguir un codiciado premio: una gira de estudios con todos los gastos pagados.

En el programa, “Don Carlos” tenía la función de hacer partir el bus que llevaba a los ganadores a su soñado viaje.

“Como yo no tenía costumbre de estar en TV, por supuesto que me entraban los nervios al principio, sobre todo cuando venía el anuncio del conductor. Pero con el trajín, se me fue olvidando un poco”, señaló Rojas en entrevista con el medio Página 7.

Rojas contó que llegó al programa prácticamente de casualidad, porque “los buses (de la empresa Vivipra) tenían que ir con un conductor, porque la prestación de servicio era así. Había varios postulantes y por algún motivo que desconozco me eligieron a mí“.

Carlos dijo que para él “fue una bonita experiencia” y que en ese momento la gente lo reconocía en la calle, algo que ya no le sucede. “Jamás pensé en llegar a la televisión y gracias a la empresa tuve esa oportunidad”, indicó.

“Mi familia estaba contenta porque aparecía en la televisión y en la empresa mis compañeros también me echaban bromas con el cuento de que era todo un artista de cine“, añadió.

El presente de “Don Carlos”

“Don Carlos” contó a Página 7 que se salió de la empresa de buses -donde llevaba más de 20 años- cuando comenzó la pandemia y ahora volvió momentáneamente, pero sólo para realizar un reemplazo.