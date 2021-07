La noche de este viernes se emitió un nuevo capítulo de Podemos Hablar, el espacio de conversación de CHV conducido por Julián Elfenbein.

En esta ocasión, las invitadas fueron Camila Flores, María Luisa Godoy, Perla Ilich, Daniela Aránguiz y Angélica Castro. Precisamente, fueron estas dos últimas quienes protagonizaron un tenso momento.

Todo comenzó cuando Elfenbein preguntó quienes habían revisado el celular de sus parejas, ante lo cual Aránguiz admitió que ella incluso revisaba los movimientos bancarios de Jorge Valdivia.

“Me meto al banco para ver lo que ha gastado”, señaló la exMekano ante la sorpresa del resto. “No te creo… qué es eso”, indicó Castro.

“Él me da sus claves para yo pedir supermercado, y de repente veo y digo ‘está en el restaurant tanto, a tal hora se compró un café’”, añadió la esposa del Mago.

“Una mujer que no busca, es porque no le importa”, se defendió Aránguiz, tras lo cual Castro no pudo evitar emplazarla.

“No, nada que ver. No estoy de acuerdo”, lanzó la esposa de Cristián de la Fuente, ante lo cual Daniela replicó: “Ella lo está diciendo para la tele, pero yo te apuesto y doy mi firma que alguna vez lo ha visto”.

“Un momento, un momento. Primero, no me parece. Porque así como tú dices la verdad, y que eres honesta… te paras y dices ‘yo desconfío, yo reviso’, yo también estoy diciendo mi verdad”, aseguró Castro.

“Y mi verdad es yo no lo reviso y confío plenamente. Entonces tú tienes tu opinión y yo tengo la mía”, añadió.

“Por otro lado, coincido plenamente con Camila, porque cuando fui chica, a los 17 o 18 años, sí me acuerdo de ‘es que el celular, el bolsillo’, pero me hizo tanto daño esa búsqueda, que ese odio y mala onda te carcome, así que dije ‘en la vida voy a buscar un hombre que me de tranquilidad y seguridad, (para) que yo no tenga que estar buscando’. Y eso es lo que vivo hoy, gracias a Dios”, concluyó Castro.