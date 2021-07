La gitana Perla Ilich fue una de las grandes figuras de Canal 13 hace algunos años. Fue tal el fenómeno de su docurreality en 2011, que incluso fue invitada a una cena en la casa de Andrónico Luksic, el dueño de la estación.

Así lo reveló en el programa Podemos Hablar de CHV, donde fue una de las invitadas junto a María Luisa Godoy, Angélica Castro, Daniela Aránguiz y Camila Flores.

En episodio especial de sólo mujeres, que se emitirá este viernes, la gitana recordó la gran vergüenza que vivió esa noche.

“Cuando estaba en el peak de mi fama -(yo era ) chica de 18 o 19 años- me llama la secretaria de un hombre muy respetado y querido en Chile, Andrónico Luksic”, recordó, declaraciones a las que BioBioChile tuvo acceso exclusivo.

Según confesó Perla, en ese momento ella no sabía quién era. “Me dice, ‘lo que pasa es que hay una comida en la que van asistir muchas personas del canal, como rostros importantes y don Andrónico decidió que puedes asistir a su casa"”, relató.

Por supuesto, Ilich asistió al evento donde habían muchos invitados, y según dijo era “un hogar maravilloso”.

En el lugar se le acercó uno de los invitados para conversar con ella muy amablemente. Sin que Perla lo notaran Luksic también se unió a ellos. “Yo no sabía quién era… y le digo a otra persona -que no me acuerdo el nombre-, así tal cual: ‘¡puta que tiene plata este hueón (sic)! ¡cacha la mansa casa!’“, comentó.

“Él se ríe, se da vuelta y me dice: ¡Hola, yo soy Andrónico!”, reveló entre risas.

El grupo comenzó a conversar hasta que la cena estuvo lista. “Después su señora se sentó conmigo en la mesa, había muchos cubiertos… y yo muy tonta le digo: ‘¿por qué tantos cubiertos?’“, relató.

“Y ella me dice, ‘¡tu come con cualquiera, si es para pura vista no más!"”, recordó.

Un gusto extraño

Durante su paso por el programa de CHV, Perla también reconoció que tiene un “extraño gusto” por los olores fuertes.

“De los embarazos me quedaron gustando -no soy drogadicta por si acaso- los olores de la acetona, pintura”, dijo. “Hasta el día de hoy, yo siento ese olor y se me hace agua la boca. Es una cosa idiota… no es una enfermedad, ojo”, explicó.

Pero ese no fue lo único, ya que “me pasó con la comida de perro también”. “Embarazada de mi segundo hijo, cuando sentía el olor… ¡ay que rico!… y era la marca más rasca que había, la que te venden en el almacén”, recordó.

Recordemos que Perla, tan real como tú se emitió entre 2011 y 2012, transformando a la gitana en un fenómeno televisivo y lanzando a la fama a varios de sus amigos, que incluso tuvieron sus propios programas.