La noche del viernes se emitió un nuevo capítulo de Podemos Hablar, programa de conversación en el que Perla Ilich recordó cómo fue su último encuentro con su amigo Cangri, quien falleció en 2019.

Todo comenzó cuando el conductor del espacio, Julián Elfenbein, preguntó quienes se arrepentían de algo que dijeron o hicieron.

“Me arrepiento de una cosa que siento que pude haber hecho y no hice”, comenzó señalando.

“El Seba, el Cangri, la última vez que él llegó a mi casa… lo digo ahora, porque mucha gente me comenta cosas… me arrepiento de algo”, continuó.

“Me arrepiento de no haberlo abrazado más. Yo le dije no ‘vayas para allá’. Sentí esa intuición. Se lo dije y de eso no me arrepiento, pero sí me arrepiento de no haber insistido, porque él me hacía caso”, sostuvo.

“Cuando supe que viajaba al norte, tipo Bolivia, por allá, le dije ‘no vayai’. No digo que toda la gente sea mala, pero sentí una cosa extraña que, en ese momento, hoy día me arrepiento de no haber sido más enfática”, contó.

“Era algo cortito pero lo quería decir”, concluyó.

Recordemos que a Sebastián Leiva, más conocido como Cangri, se le perdió el rastro el 19 de febrero de 2019 en San Pedro de Atacama. Su cuerpo fue hallado cinco días más tarde en el altiplano de Bolivia.