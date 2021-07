Esta mañana la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, fue entrevistada en el marco del matinal Contigo en la Mañana, en el cual realizó sus descargos luego que fuera acusada por la actual administración de “tener quebrado al municipio”.

Lo cierto es que la charla entre Barriga y los animadores, Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez, fue bastante tensa, luego que ambos le pidieran responder a los dichos de Tomás Vodanovic, actual autoridad.

Días antes, el actual jefe comunal había sostenido que en dicho municipio existía un déficit de 43 mil millones de pesos, por lo que no tenía dinero para pagar sueldos de los funcionarios.

Ante esto, Álvarez instó a la exalcaldesa a que respondiera por lo expuesto por Vodanovic, lo que generó bastante molestia en ella.

“Yo no estoy cuestionando eso, yo no pertenezco a ningún partido político. Escúcheme un poquito, el trabajo que se hizo en cinco años fue un trabajo pensado en la gente. Acá llega una nueva administración que lo único que ha hecho es inventar, mentir, denostar. Eso responde a un desconocimiento, porque finalmente son políticos haciendo una gestión y no son personas que no buscan en bienestar en las personas”, expresó.

Tras eso, la presentadora sostuvo que Barriga había expresado graves acusaciones, a lo que ella respondió molesta: “¿Por qué graves?”.

Para finalizar la discusión, Álvarez preguntó: “El alcalde actual dice que el municipio está quebrado, que no tiene dinero para sueldos ¿Qué dice usted de eso?”.

La respuesta de la exalcaldesa fue aún más molesta: “Es que es para llorar escuchar eso, porque hay un desconocimiento súper grande”.

“Es que ustedes se burlan”

Tras eso, Barriga sostuvo en vivo una crítica hacia los medios de comunicación, recordando el episodio de las “Empanadas más caras de Chile”, ocurrido en septiembre de 2019.

“¿Por qué los medios de comunicación tienen que hacer denuncia de algo que no es denuncia? o informar al revés y no seguir el conducto. Si bien hay derecho a réplica, yo no puedo responder por cada mentira”, indicó.

En ese momento Julio César intentó contrapreguntar a la exjefa comunal, pero ella quiso seguir la idea. Acto seguido, el animador pidió de forma respetuosa que se “calmara”.

“No si yo estoy tranquila Julio César, lo que pasa es que quiero hablar, estoy súper tranquila. Necesito transparentarle a ustedes, porque ustedes también se burlan, y se ríen, y aquí hay un trabajo detrás de cada cosa”, respondió.

Minutos después, el también presentador de Podría ser peor en Radio Bio Bio consultó a Barriga sobre el caso de las “Platas Covid”, las cuales habrían sido gastadas en otros insumos de dicha municipalidad.

En un inicio la exalcaldesa respondió la consulta, pero volvió a molestarse luego que los animadores contrapreguntaran.

“Déjame terminar, es que no puedo, me cortas la idea en una parte súper importante. (…) Ustedes les encanta escuchar la otra parte, no les gusta escuchar la verdad”, concluyó.

Posteriormente el espacio fue comerciales y la conversación se retomó minutos después, con los ánimos más calmados.