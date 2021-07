La abogada Helhue Sukni fue la primera eliminada del programa de CHV “El Discípulo del Chef”, donde además se llevó varias críticas de parte del público.

Y es que en el debut del espacio, Sukni se mostró desganada a la hora de participar en el espacio de cocina, se le vio respondiendo mensajes en su celular e incluso se enfrentó con el chef líder de su equipo, Ennio Carotta.

Tras los comentarios, la abogada usó su Instagram para defenderse y explicar por qué se mostró tan molesta.

“Estaba chata porque la huevá (sic) se supone que empezaba un día lunes a las 8 de la mañana. Íbamos a salir a las 6 de la tarde y eran las 9.15 de la noche”, comenzó.

“Por eso me vino la locura y le escribí a la productora. ‘Pídeme un taxi porque me quiero devolver a mi casa, porque ya es muy tarde’. Porque ya llevábamos mucho rato. Igual me arranqué a hacer audiencias, y debo agradecer al equipo porque los 17 famosos me esperaron a mí”, reconoció.

“Todo lo que vieron, que duró dos horas, lo hicimos en dos días. De las 8 a las 9.30 de la noche y al día siguiente de las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Entonces, ¿qué quieren? ¿Cómo no iba a estar con el caracho largo?”, sentenció.

“Más encima me pusieron una audiencia no programada. Igual, estaba como chata y como enojá. Entre el maquillaje y el peinado, y la pasarela culiá (sic), estuvimos cuatro horas para esa pasarela”, dijo haciendo referencia al inicio del espacio.

“Yo soy abogada primero”

Sukni además negó haber sido la responsable que su equipo perdiera ese día. “Si mi equipo no ganó, no es culpa mía. No me vengan a echar la culpa a mí porque andaba con el celular. Mi problema es que yo soy abogada primero y después hija, mamá”, afirmó.

“Por tanto, tenía que estar pendiente de mis clientes. No podía no contestarles. La tía Helhue no hace cárceles ahora. Antes cuando estábamos presencial uno alegaba a un imputado y la familia estaba ahí y los huevones (sic) quedaban conformes. Todo se hace ahora a través del teléfono”, explicó. “No estoy para perder dos días”, añadió.

Almuerzo “paupérrimo”

Pero eso no fue todo, porque también reveló un secreto del espacio. “Eso que me veían que yo corría pacá (sic), corría pallá (sic), ¡mentira! Porque los huevones nos daban todo el tiempo del mundo para cocinar”, aseveró.

Asimismo, Helhue también reaccionó a los comentarios donde se reían de ella por estar comiendo los ingredientes de su preparación. “Muchos me pelan. ‘Uy, la tía Helhue estaba comiendo’. Y qué importa. Si el almuerzo que nos dieron fue paupérrimo”, dijo.

“Que venga Chilevisión a demandar. Si nos dieron una cajita de plástico, de cartón. Yo elegí un pedazo de pollo sin sabor a nada. Terminé cagá de hambre. Entonces por eso aprovecho de comer cuando estaba haciendo la cazuela”, comentó.

La abogada incluso afirmó que ni siquiera tenían “sillas para sentarnos”. “No nos tenían calefacción. ¿Cachan lo que es Machasa? Una huevá gigantesca, un frío que les encargo. Una huevá atroz. Me recagué de frío. Me veía más gorda porque tenía como tres chalecos”,comentó.

Repechaje

El método para aprender sobre cocina también fue algo que le molestó, pero a pesar de todo, está dispuesta a volver.

“Los discípulos somos los que se supone que tenemos que aprender del maestro. Pero ahí me gusta aprender de otra forma. Ustedes conocen a la tía, la tía está loca. Si me quieren, me quieren los huevones (sic). Yo soy así y represento lo que siento”, dijo.

Además agregó que “vuelvo al repechaje”. “Tengo que estar de 3 de la tarde a las 8. Ojalá que ahora los huevones (sic) pongan estufa porque te recagai (sic) de frío. Vieran las patas helás (sic). Yo que uso pantys y calcetines me cagué (sic) de frío”, cerró.