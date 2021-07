La última declamación de Nelson Riquelme en “Got Talent Chile” no sólo cautivó a los televidentes del programa, sino que también dejó entre lágrimas a Carolina Arregui.

Ocurrió en el marco de la última semifinal del estelar de Mega, donde el poeta, en su estilo, relató una historia de esfuerzo y sacrificio que no pasó desapercibida para los integrantes del programa.

“Ya han pasado 18 días desde el último tiempo libre que tuve… Ya ni recuerdo la última vez que reí / Y desde hace cuánto que no veo mis amistades”, relató, en una emotiva presentación.

“Por favor hija / Entiende que papá está ocupado y ya viene a jugar contigo… Por favor vida / Te ruego que me esperes… Que me perdone mi cuerpo porque lo he explotado / Y no lo he sabido respetar”, fueron algunos de los pasajes de la performance.

“Es segunda vez que me haces llorar. Eres impresionantemente único”, reaccionó la actriz al momento de dar su veredicto, evidentemente afectada.

“Qué atroz… Sabes cómo hacerlo para calar en lo más profundo de una persona. Eres un bestia, de verdad, escribes maravillosamente bien. Qué más decirte, lo que haces realmente llega, todo lo que tú eres. Te pido disculpas por no poder decirte más cosas; solamente felicitarte. Estoy muy agradecida de lo que nos trajiste”, añadió.

Riquelme, finalmente, no pudo clasificar a la final del programa, que quedó reservada para Brahiron Chávez y Arcano. Revive el momento completo en este enlace.