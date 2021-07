Una solidaria reflexión sobre la lactancia y la maternidad publicó Carla Zunino este fin de semana en redes sociales, vía donde ha compartido parte del proceso de crecimiento de su segundo hijo.

“Después de intentarlo en muchas posiciones, de los pezones agrietados, del dolor, de conocer nuestros ritmos, aprender qué nos acomoda y superar dos mastitis, aquí estamos”, comentó la periodista de TVN en Instagram, en un post que acompañó con una imagen donde amamanta a su hijo.

“3 meses y ya no duele, ya no cuesta y nuestra lactancia va fluyendo y la disfrutamos. Mujeres que amamantan no se rindan!”, agregó Zunino.

En la misma línea, entregó algunas recomendaciones para las madres primerizas, o para aquellas que han tenido problemas en la lactancia de sus hijos.

“Al principio puede ser un poco difícil, pero con paciencia y amor se logra ese acople maravilloso que la naturaleza nos regala. Sólo escuchen su cuerpo (y a quien sea un aporte, no a quien las insegurizan)”, añadió.

“No pierdan la fe, siéntanse seguras y confíen en ese pequeño cachorro que sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Este es un regalo para toda la vida, de salud, de inmunidad, de apego, de intimidad madre-hij@… Así que todo el esfuerzo vale la pena! Mucho ánimo y a disfrutar la lactancia!”, concluyó.

El mensaje se viralizó rápidamente en Instagram, donde recibió decenas de mensajes de apoyo y agradecimiento.