A pocos días de haber dado a luz a su segundo hijo, la periodista Carla Zunino compartió algunas reflexiones sobre su parto en plena pandemia.

“Por suerte llegó súper sano y vigoroso, como un leoncito. Afortunadamente ha estado súper buena la toma de leche, empezó súper bien”, comentó al diario Las Últimas Noticias.

“Pensé que con la experiencia de un primer parto, iba a ser menos arrollador el momento en términos de la emoción y el llanto. Pero fue igual de emotivo que lo que experimenté con un primer hijo”, agregó.

Para Zunino, se trató de una situación de emoción y liberación que en términos lacrimógenos se extendió por alrededor de 10 minutos: “(Fueron) muchos sentimientos encontrados, uno siente mucha ansiedad, mucha emoción y también mucho susto, porque te ponen anestesia, te abren la guata… Es un cúmulo de sensaciones que provocaron que, al igual que mi vez anterior, llorara mucho”.

“Fue súper emocionante, inolvidable. Pero este es un llanto muy diferente. Es atroz. No logro contenerlo. No podía parar. Es un llanto que me sobrepasa. Me pasó con Facundo también”, aseguró.

Sobre las explicaciones para un llanto tan prolongado, detalló: “Es una emoción muy grande, de amor… Yo igual me emociono en mi vida, pero no hay nada como esto. Pienso que esto es lo más emocionante que puede movilizarme en la vida”.

A dos días del proceso en sí, confirmó que aún sigue recuperándose: “Ni con mi primer hijo (Facundo, 7 años), ni con León he podido tener un parto normal. Así que he debido optar por ese procedimiento (cesárea), que claro, te deja algunos días más en observación, aporreada y en recuperación”.