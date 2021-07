Chilevisión debió ofrecer disculpas tras utilizar una foto de la infancia del periodista Ignacio Lira, en una nota sobre Gabriel Boric.

Hace algunos días el noticiero central de CHV presentó un reportaje sobre la vida de los candidatos presidenciales, Sebastián Sichel y Gabriel Boric. Allí se mostraron diferentes imágenes de ambos, incluyendo fotos de su infancia.

El problema fue que una de las instantáneas que se presentó para la historia de Boric pertenecía a otra persona, quien se manifestó en redes sociales.

“Oigan colegas de @CHVNoticias Bonita la nota de anoche sobre los orígenes del candidato Boric… pero esa foto es de mi papá. Y la guagua soy yo”, escribió Lira, expanelista de Así Somos.

De hecho, la comentada imagen fue publicada en Instagram por el comunicador tras la muerte de su padre, en mayo de 2020.

Tras el tuit de Lira, CHV Noticias usó su plataforma para disculparse. “Estimado Ignacio, te pedimos las disculpas correspondientes por tan lamentable e involuntario error en una de nuestras notas. Muchas gracias”, dijo.

Lira aceptó las disculpas y más tarde publicó una actualización de cómo se produjo el error. “La foto terminó en las noticias por una mala búsqueda de Google”, dijo.

Lo que ocurrió es que tras publicar en Twitter la foto en homenaje a su padre en 2020, Boric le dejó un mensaje de apoyo. Por ello, al buscar en Google “Boric niño”, aparece la imagen de Lira.

“En CHV se disculparon muchísimo, también me llamaron y está todo zanjado, les pedí que repusieran TV Condoro en compensación”, bromeó.

Me es imposible responder uno a uno cada mensaje que llegó por la muerte de mi padre. Leí absolutamente todo. Me tomó varios días, tuve que parar muchas veces.

Estoy conmovido por tanto cariño. Ojalá la vida me alcance para retribuirlo. Siento el amor de mi papá en todas partes. pic.twitter.com/AYrPt79x1Z

— Ignacio Lira (@nacholira) May 26, 2020