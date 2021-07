“Power Book III: Raising Kanan” es el nuevo estreno de la plataforma de streaming Starzplay. Se trata del segundo spin off de la exitosa serie “Power”, una de las más vistas de la TV estadounidense de los últimos años que tuvo al rapero 50 Cent como parte de su elenco principal.

Si “Power” narraba la historia de reinvención de James St. Patrick (Omari Hardwick), un traficante de drogas que desea abandonar el hampa para insertarse en el mundo legítimo, su precuela “Power Book III: Raising Kanan” (que debutó en pantalla el domingo pasado) se centra en la adolescencia de Kanan Stark (Mekai Curtis), el futuro rival de St. Patrick que 50 Cent encarna en la trama original, y que ahora es sólo el intrépido hijo de 15 años de la narcotraficante Raquel “Raq” Thomas (Patina Miller).

Del elenco principal, además de Curtis y Miller, en “Power Book…” destacan las actuaciones de Omar Epps (“House”, “Love and Basketball”), London Brown (“Ballers”), Malcolm Mays (“Them”, “Snowfall”), Hailey Kilgore (“Amazing Stories”), Joey Badass (“Two Distant Strangers”), Toby Sandeman (“The Royals”) y Shanley Caswell(“The Conjuring”).

“Creo que hicieron un entretenido trabajo en Power, en el sentido en que es un protagonista que viene de un mundo específico y está intentando hacer algo diferente y finalmente evolucionar”, resume Epps a BioBioChile. “Para mí, fue un show sobre la humanidad”, dice.

Uno de los aspectos que llamó la atención del otrora doctor Eric Foreman en “Dr. House”, fue la actuación de 50 Cent: “Él hizo lo suyo. Ciertamente ha evolucionado como actor y su personaje Kanan era un monstruo. Fue parte de razón por la que quise involucrarme en este proyecto, porque tenemos la oportunidad de desenvolver la parte humana de Kanan, que es un mocoso adolescente y está intentando descifrar la vida”, cuenta.

“Esta serie es sobre cómo alguien como él, con el que todos nos podemos identificar, se puede transformar en algo con lo que no nos podemos identificar”, define.

(P): ¿Cuánto crees que ha cambiado el EE.UU. de los 90, o el Queens de los 90 (donde se ambienta la serie) en relación a los problemas sociales de sus habitantes?

(R): Esa es una muy buena pregunta, y es difícil de responder en algún sentido, porque se dice que mientras más cambian las cosas más permanecen iguales. Pero muchas cosas han cambiado, y muchas no han cambiado. En el momento en el que estamos ahora, estamos en medio de una crisis de conciencia colectiva, y ciertas cosas se están analizando y están siendo debatidas en formas que nunca antes se habían hecho en la sociedad estadounidense, especialmente en la cultura urbana. Y es un momento perfecto para un show como este porque muestra que estas cosas han estado pasando por años y años y años, y su por qué. La serie logra poner el foco en los problemas sistemáticos versus los problemas culturales.

(P): Pareciera que la música es un actor más en esta serie. Tú mismo eres un músico fuera del set de grabación. ¿Cómo te has relacionado con esa faceta de ‘Power Book III’, donde el rap está tan presente?

(R): Yo me identifico con la música y con el rap. Creo que Nueva York y la música son personajes en el show, y la música propone el tono, propone la vibra de cómo fueron esos pueblos. Y eso te da un sentimiento distinto: es como usar un abrigo (risas). Te hace sentir de cierta manera y te da un estado anímico, un ambiente en donde viven los personajes. Creo que es súper importante. Courtney (Kemp) y 50 [Cent] hicieron un trabajo increíble con eso.

Un doctor retirado

A casi 10 años del fin de “Doctor House” (su última emisión data de mayo de 2012), el personaje del neurólogo Eric Foreman continúa acompañando a Epps, quien utilizó el impulso de la serie en diversos proyectos televisivos y cinematográficos (“Shooter”, “Resurrection”, “This is Us” en TV; “Almost Christmas”, “Traffik”, “Trick”, y “3022”, en el cine, entre otras).

“No sólo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, en cada región, en cada país, se está lidiando con el covid-19 de manera diferente, o intentando de descifrarlo”, explica sobre la pandemia.

“Todos están intentando descifrarlo. Es algo que como especie no hemos lidiado en al menos 100 años. Sé que la gente está haciendo lo mejor que puede, tratando de descifrarlo para que podamos volver no necesariamente a cómo eran las cosas, sino a una nueva normalidad. Pero vamos a superarlo, y vamos a ser más fuertes y vamos a ser mejores, porque al final del día eso es lo que hacemos los seres humanos. A veces nos demoramos, pero lo superamos y seguimos avanzando”, dice.

(P): ¿Te has acostumbrado a esta nueva normalidad? Con mascarillas y nuevas reglas para filmar…

(R): Definitivamente no en un set, porque no estoy acostumbrado a eso, y como actor no puedo usar mascarilla cuando estoy en el trabajo. Se han hecho muy buenos trabajos, generando los protocolos y haciendo uniones con estudios y cosas por el estilo. No es cómodo: el cuerpo humano no está acostumbrado a usar una mascarilla, pero tenemos que hacer lo que tengamos que hacer por este tiempo hasta que logremos bajar la curva.

(P): En Chile, a raíz de la pandemia, hubo un regreso de las series médicas, y el canal público local reprogramó “Dr House” con mucho éxito. Tras la pandemia, y después de tu paso por la serie, ¿cómo definirías la labor de los trabajadores de la salud?

(R): Los trabajadores de la salud son unos héroes, estas son personas que están en la primera línea de un enemigo invisible. Creo que es algo muy admirable; especialmente estar ahí para la gente que lo necesita. Siempre he admirado a los trabajadores de la salud, pero obviamente después de hacer un show como Dr. House, de tener más visión desde dentro de los funcionamientos internos, de lo difícil que es y de las dificultades que enfrentan las familias, creo que son increíbles. Literalmente no estaría aquí sin ellos. Ponen su vida en riesgo por otras personas y eso es increíble. Mis respetos para todos los trabajadores de la salud alrededor del mundo.

(P): ¿Cómo crees que hubiese reaccionado Foreman en este contexto pandémico?

(R): Esa es una muy buena pregunta (risas). Foreman era muy duro y creo que hubiera entrado de cabeza a la crisis, hubiera estado trabajando en las vacunas y pensando en cuál es la solución. Ese es el tema con Foreman, era una persona de soluciones. Así que creo que entre él y House hubieran salido con algo (risas).

(P): Guardas un cariño especial por esa serie y los trabajadores del servicio público…

(R): Por supuesto, siempre lo he tenido. Bomberos, quienes están a cargo del cumplimiento de las leyes, gente de la comunidad médica y trabajadores de la salud: ellos son personas que siempre saludo, porque es algo muy honorable que hacen como seres humanos. Poner la vida de los demás antes que la suya, porque esencialmente eso es lo que hacen: ponen sus vidas en riesgo todos los días. Y también tienen familias. Ellos no saben qué les va a pasar, no saben qué hay más allá. Pero van a trabajar y se presentan todos los días, no saben lo que pueden llevar consigo a sus casas día a día. Eso es muy heroico y tengo mucho respeto por los trabajadores de la salud y a quienes forman la comunidad médica en general.