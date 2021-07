El periodista José Antonio Neme, conductor del matinal Mucho Gusto, se refirió la mañana de este miércoles en vivo a los rumores que apuntan a que buscaría dejar Mega para volver a su antiguo canal, La Red. “Me tienen hasta las pelotas (sic)”, dijo.

En medio de una conversación con la meteoróloga Michelle Adams y la periodista Soledad Onetto, que está reemplazando a Diana Bolocco por esta semana debido a sus vacaciones, el periodista insistió en que se quedaría en Mega y que los rumores levantados por el portal El Filtrador son falsos.

“No sé de dónde -y se lo voy a decir a ustedes faranduleros que inventan cosas- sacan que yo me quiero ir del programa. Me tienen hasta las pelotas (sic). Diciendo que yo estoy incómodo, que quiero hacer periodismo de investigación. Que me quiero devolver a La Red o irme a Canal 13″, aclaró.

Más tarde, no obstante, fue consultado por Adams sobre si eventualmente recibiera una oferta. “Si en seis meses más te llaman de Canal 13, ¿te irías?”, preguntó.

Neme respondió que “uno tiene que ver dónde hay mejores oportunidades profesionales, de proyección, laborales, de horario, en fin, un montón de cosas. Si tú me preguntas si en unos años más (…) se abre una posibilidad, por qué te voy a decir de antemano que no”.

“Lo que te puedo decir es que estoy feliz en lo que estoy haciendo, me encanta lo que estamos haciendo y el equipo con el que estamos trabajando. Y hoy, en el mediano plazo, estoy cómodo en lo que estoy. No estoy para nada aburrido ni molesto“, agregó.

Los rumores

Según apuntó El Filtrador, Neme “no tiene con quién hablar en serio en el matinal Mucho Gusto”, en que comparte con Diana Bolocco y Paulina de Allende-Salazar.

Por esa razón, aseveraron, habría estado en conversaciones para volver a La Red, donde participó en Hola Chile y Pauta Libre hasta que decidió renunciar en marzo para volver a Mega. Previamente había sido desvinculado en 2020 del canal de Bethia.

A través de Twitter, Neme reaccionó a la información y afirmó que lo consignado es “absolutamente” falso. “Los desafío a que me llamen y me pregunten o de lo contrario identifiquen la fuente que les hablo de mi supuesto “estado de ánimo”. ¡Ante la publicación de mentiras el que pierde es el medio! ¡Qué pena!”, agregó.

Esta información de @ElfiltradorCl es absolutamente falsa. Los desafío a que me llamen y me pregunten o de lo contrario identifiquen la fuente que les hablo de mi supuesto “estado de ánimo”. Ante la publicación de mentiras el que pierde es el medio! Q pena! https://t.co/4dfMgXGcyr — Jose Antonio Neme (@jananeme) July 12, 2021

Más tarde insistió en que “no estoy ni he estado jamás en conversaciones de tipo laboral con La Red desde mi regreso a Mega. Del canal de Quilín guardo profundo cariño y admiración por sus equipos”.