Durante este martes se dio a conocer la lista de nominados a los premios Emmy de este año. Esta vez, en su edición 73, The Crown, WandaVision y Bridgerton se sitúan entre los favoritos.

El evento, que se llevará a cabo el domingo 19 de septiembre de manera presencial, tendrá como protagonista a las producciones desarrolladas por Disney+, donde Marvel y la franquicia de Star Wars con The Mandalorian se hacen presentes.

No obstante, los más de 25 mil votantes de la Academia de Televisión ahora podrán ver a sus ganadores con una “audiencia limitada”, pero en un mejor escenario que desde sus casas como fue la premiación del año pasado.

En cuanto a los actores, podrían obtener el galardón sus actores principales: Emma Corrin por su interpretación de la princesa Diana, Josh O’Connor, que interpreta al príncipe Carlos, u Olivia Colman como la reina Isabel II.

¿Dónde ver las series y programas nominados?

La serie The Boys y The Underground Railroad puedes encontrarlas en la plataforma Prime Video, de Amazon

Mientras que Bridgerton, The Crown, The Handmaid’s Tale, Pose y Gambito de Dama, se encuentran en Netflix.

Las series de las franquicias Marvel y Star Wars, como son las nominadas WandaVision y The Mandalorian, puedes encontrarlas en la plataforma Disney+.

En el caso de I May Destroy You y Mare of Easttown, ambas se encuentran disponibles en la reciente plataforma llegada a Latinoamérica, HBO Max.