La mañana de este martes, la Academia de la Televisión de Estados Unidos dio a conocer a los nominados de la 73 edición de los premios Emmy, en una ceremonia en que se esperaba que las franquicias de Marvel y Star Wars den una sorpresa y dominen.

Se espera que la premiación se celebre el domingo 19 de septiembre en formato presencial, tras acoger el año pasado una ceremonia digital por la pandemia del coronavirus.

Según la agencia EFE, la ocasión podría estar marcada, además, por los fenómenos de Netflix como The Crown y Gambito de Dama, o la aclamada Mare of Easttown de HBO.

No obstante, la expectación recae sobre las producciones televisivas que Disney ha estrenado este año, amparadas por dos de las marcas más lucrativas del cine, Marvel y Star Wars.

Revisa el listado de nominados en las principales categorías:



Comedia:



Mejor actor

Michael Douglas

Jason Sudeikis

Kenan Thompson

William H. Macy

Anthony Anderson

Mejor actriz

Kaley Cuoco

Jean Smart

Aidy Bryant

Allison Janney

Drama



Mejor serie

The Boys

Los Bridgerton

The Crown

El cuento de la criada

Territorio Lovecraft

The Mandalorian

Pose

This is Us



Mejor actor

Sterling K Brown

Jonathan Majors

Josh O’Connor

Regé-Jean Page

Billy Porter

Matthew Rhys

Mejor actriz

Olivia Colman

Emma Corrin

Elisabeth Moss

Uzo Aduba

Michaela Jaé

Jurnee Smollett

Miniserie

Mejor serie

I May Destroy You

Mare of Easttown

Gambito de dama

The Underground Railroad

WandaVision

Mejor actor

Paul Bettany

Hugh Grant

Ewan McGregor

Lin-Manuel Miranda

Leslie Odom Jr.



Mejor actriz

Michaela Coel

Cynthia Erivo

Elizabeth Olsen

Anya Taylor-Joy

Kate Winslet



Espacio de variedades

Conan

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live

Last Week Tonight

Late Show Stephen Colbert

Mejor concurso de televisión

Amazing Race

Nailed it

RuPaul Drag Race

Top Chef

The Voice