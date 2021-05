Ya van 37 capítulos de la nueva temporada de “Pasapalabra” con Andrea Vergara como una de sus concursantes. A ese número, hay que sumarle 20 participaciones adicionales, registradas en años anteriores del programa.

Tras su recorrido por el estelar de Chilevisión, la chilena ya ha reconocido su principal falencia: la mala ortografía.

“Tengo cuatro cuadernos con palabras que puedan salir en el programa y las estoy repasando todo el tiempo”, reveló al diario Las Últimas Noticias sobre uno de sus principales métodos de entrenamiento.

“En el deletreo se nota mi mala ortografía, dije que conserje de escribía con ‘g’ y hallulla con ‘y"”, agregó.

Lo ejemplifica así: “Una vez me preguntaron una palabra que empezaba con O y estuve todo el rato dudando si era ‘horizonte’, y era ‘objetivo’. Me da vergüenza ver El Rosco cuando me equivoco en una tontera”.

Por ahora, los conceptos están organizados desde la A a la Z; todos escritos de su puño y letra. “Siempre he estudiado así, siento que si no escribo no me lo aprendo, y tiene que ser a mano porque no soy muy dada a la tecnología”, reconoció la estudiante de Derecho de la Universidad de Chile.

En su rutina, se ha dedicado a recopilar las palabras que desconoce, para luego buscarlas en el diccionario. Otros exconcursantes del programa le ayudan en dicha tarea, mediante un grupo de WhatsApp. “Además me puse a ver los Rosco de Pasapalabra de España, y son impresionantes” dijo.