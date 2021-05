Fiel a su estilo, el periodista Rodrigo Sepúlveda respondió en pantalla una critica realizada por el bailarín Pablo Vargas en Twitter, a un despacho desde Maipú en Meganoticias Alerta.

Todo comenzó cuando el periodista entrevistó al alcalde electo de Maipú, Tomás Vodanovic, y a la vez se entabló un contacto desde aquella comuna.

“Más pauteado que móvil que está haciendo con el alcalde de Maipú”, escribió el exbailarín de Rojo, Pablo Vargas, tuit que fue leído en vivo por “Sepu”.

“Pablo querido, cero pauta. Usted me conoce. Yo acá no me siento para arreglar cosas. No haría una entrevista con alguien arreglada ni pauteada. Y Claudio (el periodista en terreno) va y entrevista a la gente porque son las personas que estaban ahí”, sentenció.

“¿Por qué pensar así? Se lo aclaro públicamente en pantalla porque no es así, pero gracias también por escribir”, cerró Sepúlveda.

Luego que saliera la aclaración en pantalla, Vargas borró el tuit. “Ya, #Maipucinos letrados, ya borré el twitt. Lástima, que el que tiene opinión, lo callan. Y, por supuesto que lo escribí mal, irónicamente. #LibreExpresion #Democracia”, tuiteó.

Ya, #Maipucinos letrados, ya borré el twitt. Lástima, que el que tiene opinión, lo callan. Y, por supuesto que lo escribí mal, irónicamente. #LibreExpresion #Democracia — PV (@PabloVargasB78) May 22, 2021

Vargas también respondió a otros tuiteros que comentaron el episodio. “Me da ironía que @rodrigosepu lea mi twitter hoy, y, no cuando le pedí un saludo para mi Madre….Te me caíste Sepu”, replicó el bailarín.

“Así y todo. Eres humano, y, soy tu seguidor junto a mi familia. Creo, que los periodistas y seres humanos, somos más que un momento de TV. Éxito siempre. Quedó ahí….. Bendiciones”, cerró.