En el Día Mundial de la Autoestima, la periodista y conductora del matinal Contigo en la mañana (Chilevisión), Monserrat Álvarez (52) acusó que recibió comentarios desubicados luego de publicar una fotografía en Instagram.

Fue en medio del espacio televisivo que anima junto a Julio César Rodríguez (51) que, mientras conversaban con la psicóloga clínica Javiera Donoso sobre la inseguridad de las menores y los comentarios sobre el cuerpo, la comunicadora reveló la situación.

“El otro día yo me saqué una foto y la subí cuando me iba a vacunar, con mascarilla. Y dos personas me dicen ‘estás arrugada’”, aseguró.

Agregó que la imagen la publicó “sin filtro, como soy y claro, hay una presión social y un mal uso. Nosotros no podemos andar diciéndole a la gente cómo están, o como dice la sicóloga, ‘estás más flaca’, ‘estás más gorda’, ‘te ves más bonita’”.

La periodista añadió que “soy una cincuentona, que me dijeron eso y me afectó un poco. Imagínate lo que le puede causar a una niña de 15 años que le digan que se ve gorda. Entonces aquí realmente hay un tema súper importante”.

La fotografía en cuestión fue publicada el pasado 14 de abril, en momentos en que la profesional acusó que “está muy lenta la vacunacion entre los adultos sanos de 48 a 59 años” y llamó a inocularse.

Recordemos que Álvarez arribó a Chilevisión en diciembre de 2018, tras despedirse de Canal 13, señal en la que estuvo durante ocho años.

Me interesaba cambiar y me fui motivando con el proyecto que me ofrecieron. Canal 13 me dio harto, son pocas las conductoras a las que se le ha dado la posibilidad de desplegarse en distintas áreas (pensando en Bienvenidos y Hola y adiós) y estoy muy agradecida”, dijo en ese momento al diario de circulación nacional Las Últimas Noticias.