El cierre de los premios Óscar de este domingo, en su edición número 93, cerró con un homenaje a los actores que fallecieron durante el último año, entre los que se encontraba el recordado Chadwick Boseman. No obstante, seguidores de la ceremonia repararon en que no apareció la actriz Naya Rivera.

Recordemos que la estrella la serie Glee de 33 años murió en julio pasado en el Lago Piru en California, en medio de un paseo en bote junto a su hijo de, entonces, 4 años. En la ocasión ambos saltaron a nadar, pero sólo el niño regresó a la embarcación.

Cinco días después, su cuerpo fue encontrado en el agua. Escritos recogidos por la revista People revelan que después de meterse en el agua, Josey señaló que Naya le pidió que regresara al bote. “Ella lo ayudó a subir y luego él la escuchó gritar ‘¡ayuda!’ con su brazo en el aire. Luego ella desapareció”, señala uno de los textos.

Entre su trayectoria destacan los filmes Mad Families y At The Devil’s Door. No obstante, su principal papel fue el de Santana López en Glee.

Por esta razón, decenas de fanáticos esperaban que la actriz fuera nombrada en el momento In Memoriam de los Óscar. Algo que nunca ocurrió.

En el emotivo momento tampoco aparecieron otros nombres, entre los que se encontraba la actriz Jessica Walter, quien murió a los 80 años y es recordada por interpretar a Lucille Bluth en la serie Arrested Development. Faltó, además, Dustin Diamond, fallecido por cáncer y conocido por su papel de Samuel Screech Powers en la serie Salvados por la campana.

La situación generó una ola de críticas en Twitter, con usuarios indignados. Puedes ver algunas reacciones a continuación:

Naya Rivera debió estar en ese In memoriam de #Oscars pic.twitter.com/xc5BInblZx — ok (@_blackjeanss) April 26, 2021

@TheAcademy solo para comentarte que tu IN MEMORIAN se te olvido un gran talento llamado NAYA RIVERA. #Oscars pic.twitter.com/qPzrbk5CA5 — Gilmore Girl ✨ (@MarixFernanda_) April 26, 2021

Jessica walter merecía 10 minutos sola de in memoriam https://t.co/hpjyu8cxDW — xachi (@barlusqui) April 27, 2021

Y mi Dustin Diamond porque no salio en su #inmemoriam yo se no era el super actor serio pero hizo películas no? #Oscars — blanca_tweets: (@I_mBlanca) April 26, 2021

wtf, no pusieron a Naya Rivera en el homenaje de los Oscars — ana²⁸🚬🌹 (@_wallsxxfine) April 26, 2021