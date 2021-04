El documental chileno “El Agente Topo”, no logró llevarse la estatuilla dorada en la edición 93 de los premios Óscar.

La producción dirigida por Maite Alberdi y Marcela Santibáñez, competía en la categoría de Mejor Documental, siendo derrotado por “El Pulpo”.

La historia de El Agente Topo gira en torno a Sergio, un hombre viudo de 83 años, que es contratado por un investigador privado para cumplir una misión secreta en un asilo de ancianos. Así es como se interna en el recinto con el objetivo de averiguar sobre la salud y los tratos que recibe una paciente.

It’s never too late to have an adventure… and what an adventure it has been! #TheMoleAgent #SeeSeniors pic.twitter.com/GaCnk9T8Hz

— The Mole Agent (@moleagentfilm) April 26, 2021