“Estoy muy triste porque siempre que le preguntaron a Kike Morandé quién iba a ser su reemplazo en Morandé con Compañía, dijo que iba a ser yo”. Esas palabras, del comunicador Mario Velasco (42), fueron las que generaron una intensa conversación en el programa de Zona Latina, Zona de Estrellas.

En el espacio se encontraba, además, la periodista Cecilia Gutiérrez, Vasco Moulián, Joche Bibbó y Faloon Larraguibel, quienes rápidamente comenzaron a realizarle consultas a Velasco.

Frente a ellas, el exanimador de Yingo aseguró que “después de todo este tiempo me doy cuenta que fueron solo falacias, solo falacias…”, según recoge Glamorama.

Recordemos que a fines de enero Mega y la productora Kike21 anunció que Francisco ‘Kike’ Morandé dejaría el espacio para dar lugar a nuevas generaciones de animadores. El programa, en tanto, se reestructuró y pasó a llamarse Mi Barrio.

Con la conducción del actor Fernando Godoy, en marzo fue estrenada la nueva versión, que además contaba con algunos actores que ya habían sido parte del sketch de Detrás del Muro, a los que se sumaron los actores Carlos Díaz, Felipe Parra, Fernando Farías y Solange Lackington.

Velasco afirmó que Morandé le había dicho que él sería el nuevo animador en “dos aspectos: públicamente y privadamente (…) hace unos tres años”. “Ya cagué. ¿Qué voy a hacer? Si ya se extinguió el Morandé con Compañía. Muy tarde. Le cambió el nombre, dejaron a Fernandito Godoy, que es lo más crack que existe, pero qué vamos a hacer (sic)”, agregó.

No obstante, más tarde señaló que no esperaba una llamada de la productora debido a que “fue variando mucho el rol del conductor en Morandé con Compañía (…) Y si te soy sincero, si hubiese estado en los pantalones de hacer toda esta transmisión, considero que Fernando Godoy, con lo talentoso que es y pudiendo ocuparlo en el mismo humor, donde lo más comentado del primer capítulo fue la imitación a (ministro) Paris. Con ese tipo de herramientas, que no las tengo, y siendo un actor del canal que es Mega, también aprovecharlo (a Godoy) en el sentido de que no es un contrato nuevo”.

El estreno del programa Mi Barrio estuvo empañado por una serie de críticas, nacionales e internacionales, por un sketch en el que imitaban al grupo de Kpop BTS, por la que hasta la semana pasada había recibido más de 1.000 denuncias el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

Un columnista surcoreano llamado Jae-Ha Kim criticó la situación en redes sociales: “El racismo no tiene gracia. Repetir el nombre de un dictador no es inteligente. Burlarse de un idioma que no entiendes no es lindo. Estamos en 2021. Ya basta de esto”.

A aquellas críticas se sumó el diario norteamericano The New York Times, en donde el periodista Russell Goldman hizo eco de lo realizado por los fans de la ‘boyband’.

“Una parodia en la televisión chilena de la boyband coreana BTS provocó una reacción internacional durante el fin de semana, lo que ilustra el poder de los muchos fanáticos del grupo y una mayor sensibilidad en todo el mundo hacia el discurso racista, particularmente anti-asiático”, indicó en uno de sus comentarios.