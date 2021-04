Con un fuerte reclamo terminó la última edición del programa de talentos de Mega Got Talent, luego que una bailarina se presentara en el escenario y no quedara seleccionada. La mujer decidió publicar un video que muestra toda su performance y evidenció cuáles fueron los comentarios de los jurados.

Se trata de María José Ponce, quien llegó hasta el Teatro Municipal de Las Condes -instalaciones donde graban- para evaluarse frente a los jurados Carolina Arregui, Sergio Freire, Luis Gnecco y Denise Rossenthal.

Con una amplia trayectoria en danza y más de 37 mil seguidores en Instagram, la mujer llegó hasta el espacio animado por Karla Constant y María José Quintanilla con un show twerk y recibió votos negativos del actor y la cantante.

Rosenthal sostuvo que “no creo que sea el escenario para bailar twerk, creo que no puede volver a sorprender. Si bien son pasos específicos, no creo que se pueda hacer mucho más (…) tengo que ser justa con los otros participantes”.

Gnecco, por su parte, argumentó, que “es una disciplina difícil pero, lamentablemente, no me parece tan novedosa para este escenario así que mi voto es no”.

El capítulo mostró una breve parte de su presentación, lo que provocó que Ponce reaccionara en redes sociales. “Ya que no mostraron nada, aquí está completa mi presentación y la opinión del jurado”, escribió junto al video.

Agregó que “yo no me inscribí al programa, a mí me invitaron a participar y accedí a presentarme”.

“Si este no es un escenario para mí como dice el jurado, ¿para qué me llaman?”, se quejó.

En sus Historias, en tanto, más tarde aclaró que aceptó la invitación porque “llevaba un año encerrada y sin escenarios y era una oportunidad para mostrar la diversidad del twerk”.

“Llevo años compitiendo y batallando, en distintos tipos de eventos, sola, en grupo, dupla (…) vivo del baile en todos sus formatos”. Refiriéndose a quienes la han criticado, añadió que “no me vengan a decir que no aceptan los no, que para qué fui si sólo quería ganar”.

“Que nunca nadie los limite. Sigan haciendo lo que les gusta. Siempre habrá gente que le gusta o no lo que hacen, es parte de. El cuerpo es un universo infinito de posibilidades”, reflexionó.

Recordemos que la primera parte del casting, debido a la pandemia de covid-19, se realizó de forma telemática en la web de Mega.

BioBioChile se contactó con el canal de Bethia, desde donde señalaron que “con el fin de respetar las normas sanitarias vigentes, el casting fue online y con búsquedas dirigidas a cargo de un equipo de producción”.

“Dentro de la dinámica del programa, el jurado elige bajo su criterio a los participantes que avanzan a la siguiente etapa”, agregaron.