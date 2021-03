Fue en febrero que la exparticipante del reality de Mega Amor a Prueba, Mila Correa, reveló que padece cáncer de mama. Recientemente, la mujer reflexionó en sus redes sociales sobre la enfermedad. “Este es mi nueva yo”, escribió.

La mujer de 35 años se hizo conocida en el espacio emitido entre 2014 y 2015, que fue conducido por Karla Constant y Roberto ‘Rumpy’ Artiagoitia. En él mantuvo una relación con José Luis Concha, conocido también como Junior Playboy.

Según contó a Las Últimas Noticias, el diagnóstico de nódulos malignos en su mama y ganglio izquierdo llegó el año pasado. En enero se sometió a su primera quimioterapia. Si bien afirmó que el cáncer no está ramificado, “es muy agresivo”.

Junto a una fotografía publicada en Instagram, en la que muestra su nueva apariencia debido a los tratamientos, Correa sostuvo que “tenía dos opciones: vivir por dentro o morir por dentro. Y desde el día uno, no dudé un sólo segundo en vivir con toda la intensidad del mundo”.

Mientras se preocupa de recibir el tratamiento médico y de fortalecerse emocionalmente, confesó a sus seguidores que “si me ves bien, es porque no permito el desánimo entrar en este cuerpecito”.

“Por ahora, esta es mi nueva yo, rodeada de mucho amor y cariño, y transmitiendo lo mejor de mí para ti”, cerró.

Cuando reveló que sufría cáncer, la también modelo escribió que la enfermedad llegó “como un huracán en mi vida, revolucionando todo. Me has hecho llorar, me has hecho reír, me has hecho sentir una niña desconsolada y me has hecho sentir más mujer que nunca”.

“Puede ser que haya días que esté más frágil, pero lo que realmente importa es que a pesar de todo, sigo más viva y amada que nunca (…) hoy aprendo de todo lo que vivo y sé que saldré victoriosa“, añadió.

El cáncer, según el sitio especializado Medline Plus, es una enfermedad que se origina en las células, cuando éstas no se reproducen correctamente, formando tumores malignos.