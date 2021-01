Este lunes fue su último capítulo en Francamente y no podía terminar de otra forma. La animadora Francisca García-Huidobro vivió un divertido chascarro mientras entrevistaba a la animadora Katherine Salosny. Se le cayó su aro de luz, le falló el computador y se le fue el audio.

Fueron unos 2 minutos en los que el público del programa en línea de Canal 13, que finalizó debido a que la señal decidió no renovarle contrato para el próximo año a la conductora, quedó atónito frente al divertido momento.

Todo comenzó en los primeros momentos de la entrevista, cuando García-Huidobro, por un presunto problema de conexión, perdió el micrófono y comenzó a pegarse su imagen.

“Oh, oh”, dijo luego en señal de que algo malo estaba ocurriendo. Un segundo más tarde, mientras intentaba solucionar el problema, su aro de luz se fue piso y alcanzó a golpearle la espalda.

“¿Qué pasó?”, preguntó Salosny. “No sé, como que se me apagó el computador”, respondió la conductora. Luego, la exanimadora de Primer Plano (Chilevisión) perdió por completo el micrófono y emitió varias frases, aunque no se logró escuchar.

“¡Mentira! ¿Y todo de nuevo?”, preguntó la entrevistada mientras bebía de una copa, pensando que el espacio no estaba saliendo al aire y que, debido a la situación, tendrían que grabar otra vez.

Un par de segundos más tarde fue que Salosny comenzó a rellenar. “Estamos en vivo. Lo que pasa es que a la Fran se le fue el audio y como hoy es 28 de diciembre, es el día de los inocentes y todo puede suceder”, bromeó.

“Es un chascarro. Vamos a volver con la Fran en cualquier momento (…) la idea era que ella me entrevistara a mí y estamos haciendo esta conexión con mucha gente que nos está viendo”, continuó.

Cuando la conductora pudo regresar, explicó entre risas que “esto no me había pasado nunca”. “Menos mal que ahora me ven”, alcanzó a decir para luego continuar con la conversación.

Recordemos que en noviembre, Canal 13 anunció que García-Huidobro no seguiría en la señal televisiva, luego de una serie de conversaciones.

Tras la decisión, la animadora dijo a LUN que “era una cosa que podía ocurrir y nos parecía mejor conversarlo antes y no dejar esto hasta el 30 de diciembre, lo que a mí me pareció un gesto de mucha educación por parte de Canal 13”.

“(En el 13) aprendí otra forma de hacer televisión y entrevistas. Yo venía de la farándula dura, donde si el entrevistado no botaba una lágrima, sentías que habías fracasado. Era importante empezar de cero y salir un poco de lo que sabes hacer de taquito”, se explicó.