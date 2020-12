El formato Got Talent, conocido a nivel mundial, llegará a la pantalla chilena de la mano de Mega. El espacio, que comenzaría a ser emitido en marzo de 2021, estará animado por dos conocidos rostros nacionales: Karla Constant y María José Quintanilla.

La información fue confirmada por Mega a BioBioChile, quienes indicaron que la señal de Bethia compró la licencia para emitir el espacio creado por el juez de talento británico Simon Cowell, que tiene más de 50 versiones en todo el mundo -incluído Reino Unido, Alemania, Argentina, Australia y Corea-.

La dinámica es simple: una persona con algún talento se presenta frente a un grupo de jurados, quienes mediante votación deciden si pasa a formar parte del programa. Con el paso de los capítulos, los competidores van siendo eliminados hasta que se llega a la gran final, donde sólo uno resulta vencedor.

El director del espacio será Pablo ‘Pablete’ Alvarado, exproductor ejecutivo del matinal Mucho Gusto que renunció a su cargo luego que el animador José Miguel Viñuela le cortara el pelo en vivo al camarógrafo José Miranda, en un acto que fue ampliamente criticado.

Dupla femenina

“Afortunada y contenta”. Así resume Constant sus sensaciones luego que desde la plana ejecutiva de la señal le confirmaran que será la próxima animadora del espacio. “Me encanta que hayan pensado en mí y, además, estár con la María José. Es lejos una excelente compañera de trabajo (…) vamos a disfrutar mucho este formato. Sobre todo ella, que es artista, que conoce los procesos emocionales de una persona que va pasando por un programa de talentos”, dice en conversación con BioBioChile.

Y será una dupla de mujeres la que estará a cargo del espacio. Quintanilla dice que su rol “irá de la mano con Karla”, aunque aún no existen certezas sobre el papel que cumplirá cada una en el set. Lo que sí está claro es que habrá “power femenino”.

“En todos los formatos se mantenía eso (mujer con hombre) porque alguien dijo que así tenía que ser y no se cambió (…) Esta decisión tiene que ver con los nuevos tiempos. No hay nadie que te diga la razón por la que siempre se hizo así. Hoy es tiempo de innovar, de jugar con otras cosas. Creo muchísimo en las duplas femeninas y voy a apostar siempre por las mujeres”, afirma Constant.

Quintanilla, quien también es cantante, coindice: “Lo encuentro súper real a los tiempos que estamos viviendo”.

A puro mérito

Si bien ninguna de las dos reconoció las razones por las que las escogieron para liderar el proyecto, la intérprete de Para conquistarme advirtió que ha venido trabajando duro en el canal para tener logros. “Creo que es un premio al trabajo. Yo me he mantenido en Mega full trabajando, haciendo hartas cosas”, asevera. Aunque, por otro lado, asegura que en su rol de cantante ha estado en la posición que estarán los concursantes, y que eso pudo ser un factor decisivo para la plana ejecutiva.

“Desde mi experiencia yo puedo decir ‘estuve ahí, no me lo contaron, no lo vi’. Va a ser bonito todo esto, porque me voy a acordar de muchas cosas que viví”, dice, añadiendo que es un proyecto que le trae nostalgia. Sobre todo de sus comienzos en la animación, en 2005, cuando tenía unos 15 años: condujo el programa Rojito de TVN.

Está nerviosa, afirma. Pero sabe sacarle provecho a esos sentimientos. “Los nervios son esa alerta para estudiar, ser conciente, perseverante, puntual. Así lo vivo, al menos, con la música. El día que no tenga nervios no va a pasar nada”, cuenta.

Pero… ¿qué va a pasar cuando se sienta reflejada en una pequeña que llegue a concursar? “Cuando veo a niños talentosos, como que los amo. Me baja todo lo maternal que no es muy usual en mí. Me gusta que los niños sueñen en grande, que se atrevan. Cuando nosotros vamos creciendo, vamos perdiendo la capacidad de soñar (…) y siempre les digo: sueñen en grande, crean”, señala.

Si la pequeña (o la persona que concursa) no queda seleccionada, ya tiene preparadas sus palabras de aliento. Y, por cierto, vienen de su propia experiencia: “No me preocupa en lo absoluto. Yo fui a 8 mil castings y quedé en dos. Los niños tienen algo súper bonito… eso de desarrollar el mundo de volver a empezar. Esa penita que les da a los adultos también es normal. No me preocupa porque si hay alguien que no quedó en muchas ocasiones fui yo”.

Karla estará, en paralelo, con su participación en el matinal de Mega Mucho Gusto, al que regresó recién a comienzos de noviembre. Una vuelta que había sido programada para antes, pero que se ahbría visto truncada por la huelga legal que afectó largamente al canal.

Su estadía en la señal, en esa fecha, era incierta. Trascendidos indicaban que estaría sólo por unos meses, hasta que llegó este nuevo proyecto.

Respecto de su contrato, comenta que estaría en Mega al menos hasta que termine Got Talent. “No tengo una claridad de la fecha exacta, porque no sé cuándo será el término de temporada de este programa”, asegura.

Añade que “por lo menos hasta mitad de año voy a estar en Mega. Eso es lo que dice el contrato”.

¿Tienes un talento?

Si tienes algún talento especial y crees que es digno de presentarlo ante el público, las inscripciones para participar del programa están abiertas en este link. “Si sabes cantar, bailar, tocar instrumentos, hacer trucos de magia o cualquier talento escondido que consideras que vale la pena sacar a relucir, no dudes un segundo”, dicen en el sitio web.

Desde Mega, además, informaron que estarán realizando casting en escuelas de talento en regiones, debido a que la pandemia de covid-19 no permite realizar eventos masivos. De todas formas, queda por definir los nombres de los jurados y cuándo será el inicio de las grabaciones.