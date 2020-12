19 diciembre, 2020 | Publicado a las 10:32

El agotador año de Monserrat Álvarez: relata el lado oscuro de conducir el matinal con más sintonía

Como bastante cansador define este año Monserrat Álvarez, la conductora de Contigo en la mañana que ha capturado todas las miradas tras el estallido social.

No por nada ella con Julio César Rodríguez, son la cabeza del matinal que lideró la sintonía en 2020, un trabajo que asegura le ha pasado la cuenta. “Yo pensé que era ‘tollo’ (mentira) eso del cansancio que provoca la hiperinformación y la hiperconexión, pero es verdad (…) para mí ha implicado un nivel de preparación y de tiempo tremendo el matinal, incluso más que cuando estaba en el noticiero”, sostuvo en conversación conLUN.

“Estamos cinco horas al aire y desde el estallido social hacemos panel político sin parar, no hay ni un video entremedio. Ha sido exigente, tanto intelectual como físicamente. Los temas están súper candentes y cada frase que uno dice, cómo preguntas o cómo no preguntas, puede ser tomado de tal o cual manera. Eso sí me he sentido afortunada de trabajar en un matinal contingente, que es lo que me acomoda”, agregó.

De hecho, la periodista enfatizó en que la conducción del programa matutino “ha sido de los desafíos más grandes que he enfrentado. Son muchas horas, donde hay que saltar de un tema a otro”.

Consultada sobre cómo enlaza el trabajo con sus actividades personales y familiares, Álvarez manifestó que “es un poco latero y esto ha sido un poco el costo de mi carrera porque justo a la hora en que la casa y la familia se relajan, yo estoy conectada o trabajando. En momentos me han venido ganas de irme a negro porque cuando las noticias son muy fuertes más que cansancio físico, es tener la cabeza cansada. Ahora tuve dos semanas de vacaciones y no leí nada; también me salí del chat (del matinal) y me sirvió ene. Como que son ganas de apagar tele”, dijo.

“Hay momentos en que me digo a mí misma no quiero saber nada más, me produce cierto desgaste y además yo me urjo por los problemas. El tema del estallido social, la pandemia, lo que está pasando con la gente… me angustia un poco y me toca la fibra. No es que llegue a mi casa y diga ya, ahora vivo mi mundo, no. Sigo muy conectada”, aseguró.

Es que incluso la profesional indicó que las discusiones de temas contingentes han llegado a su mesa diariamente. “Tengo un hijo de 21 años y una hija de 18 (…) Es una generación que no ve tele, aunque mis hijos nunca me han visto mucho. Cuando fue el estallido social yo llegaba de la pega súper exigida pero en la casa era más exigente aún. Era estar con mis hijos discutiendo apasionadamente porque estos cabros no creen en el periodismo, ni en la tele, entonces se informan por las redes sociales y ahí abundan las fake news. Me decían: ‘Mamá, ¡viste lo que pasó!’, y yo les decía eso aún no está confirmado, veamos qué pasó. Están en la edad cuando surgen todas las ideologías propias, las inquietudes así que conversamos mucho, aunque a veces es muy agotador”, expresó.

No obstante, Monserrat igual intenta buscar aquellos espacios de relajo. “Mi momento más feliz son los viernes en la tarde. Siempre organizo algún panorama con mis amigas, amigos o pololo. El fin de semana no veo nada, por lo mismo, los domingos en la tarde son el peor momento porque me debo poner al día y leerme todos los diarios que no me leí”, dijo.

Su relación con Julio César Rodríguez

En tanto, la conductora del matinal de Chilevisión también tuvo palabras para su compañero, Julio César Rodríguez, con quien ha establecido una relación profesional y de amistad fuera de pantalla.

“La pandemia y el hecho que estemos los dos solos en el estudio han generado esa posibilidad de trabajar la cercanía. Ya nos miramos y entendemos, pero además sentimos que tenemos dedos pal piano para los temas que hablamos en el matinal”, concluyó.