La modelo y comunicadora Laura Prieto reveló el delicado estado de salud de su madre, que se encuentra en su natal Uruguay, luego que le detectaran un tumor en la garganta. “No habla, no come directamente”, dijo.

Prieto, en converación con el programa en línea Pijama Party, conducido por Martín Cárcamo y Diana Bolocco, sostuvo que el tumor que le hallaron es “muy, muy grande”, por lo que debieron realizarle una traqueostomía, definida según la Sociedad Americana Contra el Cáncer como “una abertura en frente del cuello que se hace durante un procedimiento de emergencia o una cirugía planeada” para abrir una vía respiratoria.

“No habla, no come directamente. Tiene un canal gástrico, tiene que estar en una residencial”, añadió.

La mujer afirmó que su madre no podrá vivir sola nunca más, algo que la afecta también a ella. “Con mi mamá somos muy unidas. Siempre le decía: ‘Mamá, si el día de mañana te llega a pasar algo, te venís a vivir conmigo, yo te cuido’“, dijo.

Agregó que lo más difícil es que, debido a la pandemia de covid-19 y las restricciones de viaje, no ha podido acudir hasta su país para verla. “Me llamaba todos los días antes, y a veces no le da la energía para llamarme. Mi mamá es mi mejor amiga”, manifestó.

“Me da mucho miedo que le pase algo y no poder estar, y ese es el dolor más grande. Si le llega a pasar algo, no poder viajar. Si llega a morir no poder despedirme de ella“, especuló.

En octubre del año pasado, Prieto también se refirió al estado de salud de su madre en el programa de televisión Viva la pipol (Chilevisión), donde informó que debió ser sometida a una operación por otro tumor que estaba en una de sus mamas.

Más tarde, en enero, previo a que la pandemia llegara a Chile, la modelo pudo viajar hasta su país para encontrarse con ella y publicó una preocupante fotografía en Instagram.

“Toda mi fuerza con vos viejita linda. Te amo con todo mi corazón”, escribió en el pie de la captura, en la que aparecen dos manos tomadas.