Este viernes se dio a conocer el line up de REC 2025, festival que se llevará a cabo en Concepción el 15 y 16 de marzo. Entre los confirmados destacaron bandas como Garbage, Suede, Lucybell, Los Tres y Julieta Venegas.

Lo cierto es que el festival penquista podría reunir en el escenario a dos artistas que se conocen muy bien. Se trata de Álvaro Henríquez, líder de Los Tres, y la cantante mexicana.

Pocos saben que ambos se casaron en 1998, cuando la banda del Biobío estaba en su peak de popularidad en Chile, mientras que Julieta comenzaba una prolífica carrera en Latinoamérica.

Detalles entregados por La Tercera indican que esto fue en California (EEUU), para luego tener una fiesta íntima en Concepción, Chile.

En lo profesional, en ese entonces Henríquez supervisó uno de los trabajos de la autora de Limón y sal, cuando realizó un homenaje a José José.

No obstante, la historia dice que nunca encontraron un lugar en común para vivir su matrimonio, cuestión que terminó por desgastar la relación.

El vínculo matrimonial se extendió por poco más de dos años, ya que finalmente se ‘anularon’ a mediados del año 2000. Habría sido el vocalista penquista quien pidió esto.

Álvaro Henríquez y Julieta Venegas

Quien ha hablado de ese tiempo en particular fue Julieta, específicamente en una entrevista con el presentador mexicano Yordi Rosado a inicios de 2023.

“Fue de locos porque él vivió siempre en Chile y yo viví siempre en México. Nos casamos, pero cada quien en su país. Fue muy chistoso, porque pensamos ‘nos casamos y luego resolvemos en donde vamos a vivir’ y nadie se mudó nunca de su país”, expuso.

“Nunca se resolvió y nos separamos. Además, nos separamos más o menos rápido porque… no sé, te lo cuento porque ahora se me hace muy chistoso”, añadió.

De hecho, Julieta Venegas sostuvo que existió una anécdota que liga a Álvaro Henríquez con Patricia López, quien fuera parte del videoclip No me falles.

“Él (Henríquez) me escribió una canción súper bonita, muy romántica, que se llamaba No me Falles y en el videoclip de la canción salía una actriz (Patricia López) de la que él se enamoró y me dejó por esa actriz”, sostuvo.

“Es muy gracioso, o sea a mí me encantan como esas vueltas. Eso sí, en su momento fue muy doloroso, pero era obvio que nos íbamos a terminar separando, si ninguno decidía irse del país por el otro, eventualmente iba a pasar lo que pasó”, agregó.

No obstante, la ganadora de siete grammy latinos asegura mantener una buena opinión del músico chileno. “Ahora me parece chistoso, porque a Álvaro yo lo adoro”, sentenció.

Lo cierto es que ambos rehicieron sus vidas por separado con el paso del tiempo. Venegas tuvo una hija con el músico argentino Rodrigo García, mientras que Henríquez hizo lo propio con Mariana Loyola.

Hay que señalar que, por ahora, no se han dado a conocer los carteles por día de REC 2025 ¿Coincidarán los dos artistas en la misma jornada? pronto lo sabremos.