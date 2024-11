A través de sus redes sociales, Lisandra Silva confesó que debió ser hospitalizada luego de utilizar el medicamento Ozempic, el cual se usa como tratamiento para la diabetes tipo 2.

La fórmula adquirió popularidad mundial hace algunos años, luego que celebridades aseguraran que la habían utilizado para perder peso.

En el caso de la modelo cubana, que actualmente vive en Estados Unidos, ella misma sostuvo que se inyectó la sustancia luego de haber visitado al médico.

“Les cuento que me lo puse una vez para probar, ya que hablaban tanto de eso y terminé en el hospital me bajó tanto la azúcar que tuve que hacer una llamada al papá de los niños cuando sentí que me desmayaba y mis hijos estaba dormidos junto a mi”, aseguró.

“Gracias a Dios no pasó nada pero sentí que me moría y llegué a la clinica en silla de ruedas”, añadió.

Caso de Lisandra Silva: Los riesgos de Ozempic sin supervisión médica

Lisandra Silva aseguró que utilizó el medicamento tras haber asistido al médico, sin embargo, pueden haber muchos casos de personas que se automedican.

En este contexto, la doctora Eliana Reyes, directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de los Andes, explicó a BioBioChile los riesgos de esta práctica.

“El medicamento Ozempic ayuda a aumentar la secreción de insulina en respuesta a las comidas, disminuye la liberación de glucagón -una hormona que aumenta los niveles de glucosa en sangre- y retrasa el vaciamiento gástrico, lo que contribuye a un mejor control de los niveles de glucosa en sangre”, indicó.

“Este medicamento, debe ser utilizado con precaución en pacientes con antecedentes de pancreatitis y no se recomienda su uso en pacientes con antecedentes personales o familiares de carcinoma medular de tiroides o neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (NEM 2)”, añadió.

“Es muy importante que el uso de Ozempic para la pérdida de peso sea supervisado por un profesional de la salud. La pérdida de peso debe ser parte de un enfoque integral que incluya dieta, ejercicio y cambios en el estilo de vida”, concluyó en la oportunidad.