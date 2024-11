Willy Sabor fue víctima de una violenta encerrona durante la madrugada del jueves mientras se desplazaba en su vehículo por la caletera de la Autopista El Sol con calle Manuel Castillo, en dirección a Talagante.

En ese tramo, el reconocido comediante nacional fue interceptado por dos camiones que le bloquearon el paso, tras lo cual descendió un grupo de sujetos que lo agredieron incluso con martillos.

A través de un contacto con T13, el conductor de televisión, quien venía del programa Hay que decirlo de Canal 13, contó detalles de lo sucedido, afirmando estar sumamente sorprendido por el nivel de agresividad con el que actuaron los individuos.

“Nos veníamos contentos, con muchas ganas de llegar a la casa a descansar, de tomar un tecito. Yo vivo acá en Talagante entonces tomé la Autopista del Sol, tomé la decisión de tomar la Autopista del Sol, porque uno se puede ir por la Ruta 5 o la Autopista del Sol, y en la salida de Malloco justo me llamó mi señora y empezamos a conversar”, comenzó señalando.

“De pronto vino un camión, frena, se empiezan a bajar dos tipos y yo pongo marcha atrás. Me tiro en reversa pero tenía otro camión atrás. Tormenta perfecta”, agregó.

“¿Saben ustedes lo que más me sorprendió? El nivel de violencia. Yo quedé sorprendido porque ya, está bien, te van a robar el auto, te van a robar tus cosas, tu billetera, tu celular (…) uno espera que te roben el auto pero llega un momento en el que estás tan vulnerable, que lo único que esperas es que te vayan a pegar un balazo. Te sientes lo peor, lo más bajo, totalmente perdido en un lugar donde puede pasar cualquier cosa”, mencionó.

En su relato, Willy, cuyo nombre real es Guillermo González, contó que los sujetos golpearon el vehículo con martillos. “Partieron pegándole al auto con unos martillos tipo combo. Y yo decía ‘¿pero para qué le pegan al auto si quieren llevárselo?"”, indicó.

“De repente uno se da la vuelta, abre la puerta y me quería pegar un martillazo en la cabeza, y yo hago así (se cubre), me salgo y me empieza a pegar aquí varios combos en el hombro. Incluso estoy medicado para que no me duela tanto”, narró.

“Pero el nivel de violencia… yo quedé impactado y estoy shockeado. La sensación que tengo es que vengo saliendo de una operación, como saliendo de algo muy terrible, vulnerable totalmente”, reconoció.

Luego de que le quitaran el vehículo, unas personas que presenciaron todo se acercaron y lo subieron a su automóvil para ayudarlo, momento en que se cruzaron con Carabineros. “Ahí empezó todo el trámite de hacer la denuncia y constatar lesiones y todo eso”, mencionó.

“Yo pensé que en algún momento me iban a reconocer. Yo creo que si andaban con armas, no me pegaron el balazo porque seguramente en algún momento se rieron con algún chiste. Uno está realmente en un momento tan vulnerable que no sabes si vas a perder la vida. Ya me habían pegado ya pero yo estaba esperando el remate”, reconoció.

“Yo sé que esto es uno más de tantas cosas que pasan, sé que hay muchas familias a las que les pasa lo mismo, pero esto fue realmente grotesco”, cerró.