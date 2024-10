La diputada y ex figura de televisión, Marisela Santibáñez, sorprendió al revelar en el programa "Podemos Hablar" que se casó en secreto en Las Vegas con su "primer amor", Álvaro Ahumada, a quien no veía desde la adolescencia. Santibáñez contó que se reencontraron después de 32 años y que Ahumada estuvo presente en momentos importantes de su vida, como la muerte de su hija Rafaella. A pesar de haber rechazado el matrimonio en varias ocasiones, la parlamentaria decidió casarse con Ahumada en una ceremonia en inglés el pasado 23 de febrero, resaltando la importancia de su unión y el compromiso mutuo.

En el último capítulo de “Podemos Hablar” la diputada y ex figura de televisión, Marisela Santibáñez, confesó que se casó en febrero recién pasado en secreto con su “primer amor”, Álvaro Ahumada.

La confesión de la parlamentaria se dio en medio de una conversación con los invitados Pamela Díaz y Esteban Paredes, donde contó que contrajo nupcias en Las Vegas en una ceremonia realizada completamente en inglés.

“Lo más entretenido es que ese hombre es el primer beso con lengua que yo me di en mi vida, a los 13 años. Él tenía 15 años y después de 32 años nos reencontramos, llevamos seis y me casé“, confesó.

La diputada también relató cómo fue su relación en la adolescencia con Ahumada: “Incluso llegaba con un pololo a una fiesta si estaba el Álvaro yo terminaba con el pololo para darle besos”, dijo desatando las risas.

Pero la relación con su “primer amor” se extendió incluso más que su propio pololeo, pues, aunque este terminó en su adolescencia, su actual marido la acompañó cuando su hija Rafaella falleció, aún ella sin saberlo.

“Álvaro estuvo cuando murió Rafaella, él estuvo en la iglesia y yo no lo supe nunca, me lo contó después”, relató.

A su vez, contó que sus familias se conocen desde su infancia por lo que no fue difícil reencontrarse con él.

Marisela Santibáñez reconoció que antes de Álvaro Ahumada, no tenía interés en contraer matrimonio, es más, reveló que “cinco veces dijo que no” a comprometerse.

“Además fue en Las Vegas, yo ni siquiera conocía Estados Unidos (…) el 23 de febrero”, detalló.

Sobre la sorpresiva forma en que decidió casarse, la ex figura de televisión reconoció: “Yo pensé que no me iba a pasar nada, que iba a seguir siendo mi pololeo. Estábamos solos, fue muy especial. Yo sentí que (con el matrimonio) pasaba a ser mi familia, dije ‘yo acá no me separó nunca más, pase lo que pase, él es mi familia, a él lo tengo que cuidar, él es la persona más importante de mi vida“, confesó.