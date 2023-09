La chef Fernanda Fuentes tuvo un invitado de honor en su restaurant NUB, en España, se trató nada menos que de Henry Cavill, quien estuvo por allí el pasado domingo.

Así mismo lo detalló la célebre profesional, que fuera jurado de Masterchef Chile, en su cuenta de Instagram, donde posteó una foto con el intérprete de Superman.

“Que tengan un SUPER domingo. No todos los días te visita Superman”, indicó ella misma en su publicación de redes sociales.

Entre los detalles se conoció que el afamado actor llegó al lugar sin una reserva previa. No obstante, justo ese día había un cupo en el lugar.

Así mismo, Cavill habría conversado por varios minutos con la chef chilena, quedando admirado con la carta de postres.

Fernanda Fuentes y Henry Cavill

Hay que señalar que el restaurant de Fernanda Fuentes está ubicado en la ciudad española de Tenerife.

El lugar además cuenta con una estrella Michelin. De hecho Fuentes es la primera profesional chilena, de este rubro, en recibir aquella distinción.

“La verdad es que me encanta eso. Yo nunca he hecho distinciones, tampoco me he sentido menos ante un hombre. Yo vivo lo que es el feminismo y vivo lo que es la igualdad… así que lo encuentro muy bonito, muy halagador”, detalló en 2019 en una entrevista a BioBioChile.