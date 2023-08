Fue en agosto de 2022 cuando Yamna Lobos asumió en la Gerencia de la Corporación Municipal de Deportes de Temuco. A un año de eso, la bailarina anunció que dejó el cargo y volvió a Santiago.

Esto lo dijo en conversación con el programa Buenas Noches a Todos de TVN, donde aseguró que priorizó a su familia.

“Estoy terminando mi periodo en la gerencia de la Corporación de Deportes de Temuco, muy a mi pesar porque no era la intención que tenía en un inicio. Tuve que presentar mi renuncia por temas personales y familiares”, indicó.

“Siempre he pensado que cuando llega el momento de poner las cosas en la balanza es porque no va más. En realidad lo que uno haga tiene que fluir, no siempre están todas las cosas alineadas, pero siempre se mantienen bien”, agregó.

Yamna Lobos deja Temuco

“El destino me puso en esa disyuntiva y tuve que optar por mi familia, pero estoy muy contenta, por las metas, el trabajo, esfuerzo y valentía. Crecí demasiado a nivel profesional”, finalizó.

Hay que señalar que el nombramiento de Lobos en Temuco, durante 2022, no estuvo excepto de críticas de parte de integrantes del Concejo Municipal.

En ese momento el alcalde Roberto Neira respondió a la polémica, afirmando que Lobos cumplía con el perfil que buscaba la corporación, pensando en un cambio de estrategia.

Además recalcó que la elección de la, ahora, exgerenta no se hizo pensando en su conocido paso por la televisión y el espectáculo, sino que por su capacidad de gestión.