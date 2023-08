Anoche, en el capítulo de estreno de “Gran Hermano”, se mostró en pantalla el comunicado que escucharon los concursantes del reality show a raíz de los insultos y el uso del lenguaje en la casa-estudio.

“Los he reunido porque estoy observando situaciones que me llenan de preocupación”, apuntó la voz en off del programa, luego de reunir a los residentes en el living central

“Yo no voy a involucrarme en los conflictos originados por la convivencia o por el juego, pero siempre les advertí acerca de los límites permitidos en mi casa”, agregó, todo esto a días de la comentada discusión entre Lucas y Jennifer (“Pincoya”) que incluyó gruesos insultos y descalificaciones.

“De ninguna manera voy a tolerar que se traten con términos agresivos, con insultos, con palabras hirientes y totalmente alejadas del respeto, del buen gusto, y de la empatía por el prójimo”, siguió la voz en off.

“Son reiterados los episodios en los que ustedes incurren en este tipo de conductas (…). De igual manera, no consiento el uso de ningún objeto empleado con el fin de agredir a un compañero”, detalló el mandamás de la casa.

La intervención, sin embargo, generó un nuevo foco de conflicto entre los concursantes. La ausencia de Rubén en el living provocó que “El Gran Hermano” le llamara la atención frente a sus compañeros por desobedecer la orden. “No se volverá a repetir”, señaló el excarabinero.

Días atrás, a raíz de la enérgica y violenta pelea entre Lucas y Jennifer, el Consejo Nacional de Televisión recibió más de tres mil denuncias por el hecho.