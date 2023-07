Los integrantes del grupo de humor aseguraron que participaron en un evento junto a Iván Arenas y Ernesto Belloni, apuntando a que no le habrían pagado a ninguno.

Dos de los tres integrantes del grupo humorístico Los Atletas de la Risa denunciaron haber sufrido una millonaria estafa luego de haberse presentado en un show de humor, el mismo que Iván Arenas habría acusado a inicios de mes en medio de su polémica con el cantante DJ Méndez.

Todo ocurrió en medio del podcast Entre Broma y Broma, en el cual estuvieron presentes Patricio “Pato” Mejías y Juan Carlos “el Guatón” Donoso, donde hablaron de diferentes momentos de sus carreras.

La dupla estaba bromeando sobre la edición del capítulo, a lo que los cómicos le preguntaron al conductor del espacio, Luis Slimming, sobre cuánto duraba en promedio cada entrega.

“Dura lo que dura. Una vez estuvo Iván Arenas y dijo ‘me quiero quedar otra hora más’ y se quedó dos horas”, recordó.

Sin embargo, la mención del conocido como “Profesor Rossa” hizo que Mejías recordara un complejo momento que vivieron, cuando, al realizar un show humorístico, no recibieron su pago correspondiente.

“Puta, al Iván Arenas lo cagaron con plata igual que a nosotros”, dijo entonces serio.

“¿DJ Méndez?”, preguntó Slimming de inmediato, a lo que Mejías negó.

“No, lo del DJ fue una cuestión que ellos arreglaron, fue el Spider-G, nos cagaron a todos”, mencionó entonces.

“Spider-G, nos debís’ toda esta plata”, añadió Donoso mirando hacia la cámara. “Me debís cuatro palos”, añadió.

Sobre el incidente, Mejías denunció que “fuimos a hacer un show al Teatro Cariola, estaba lleno. Era con el Profesor Rossa, Che Copete y Los Atletas de la Risa, y no nos pagaron”.

“Es penca, porque yo al Chino lo hago venir de Villa Alemana, al Guatón lo traigo de Maipú”, añadió, para entonces bromear con la situación y cambiar de tema.

Las palabras de los integrantes de Los Atletas de la Risa llegan a semanas de que Iván Arenas hablara en el programa Es la Hora De Tu Podcast respecto a diferentes personas que le debían dinero, en donde mencionó al mismo personaje.

“Y voy a decir otra cosa peor, nunca había hecho esto, pero hay un señor de la radio que me contrató para ‘el Cariola’ y no me pagó la actuación: ‘Spider G’”, acusó entonces.

La respuesta de ‘Spider-G’ a las acusaciones

A través de su cuenta de Instagram, Jorge Fernández, conocido como “Spider-G”, el DJ y locutor radial aseguró que había hablado con Iván Arenas sobre la situación, apuntando a que el responsable del no pago del espectáculo era una tercera persona.

“Después de haber conversado con el Profesor Rossa y con todos quienes trabajaron para la productora Dex Medios, propiedad de Ignacio Ramírez, les debo comentar que él me dijo que se comunicó con todos quienes habían tenido problemas con pagos producto de su contabilidad”, escribió.

Asimismo, decidió compartir el número personal de la persona en cuestión, pidiendo que “de una vez por todas dejen de meterme en cosas de las cuales nunca tuve poder en ningún dinero de dichas producciones”.

“Lo de Los Atletas una pena, pero yo no tenía idea. Esperaron ‘N’ rato para esto, cuando fue Ignacio quien les pagó el 50% adelantado y, ¿ahora que el show es mío?”, añadió en otra publicación.

En esa rama, lamentó lo sucedido debido a que “se supone que hablaban con él y ahora me nombran a mí para usarme igual que el Profe, ¿o no? Para tener una semana de publicidad. Son terrible buena onda cabros, me hubieran dicho, si saben donde trabajo”.

Asimismo, en una publicación final, compartió parte de una conversación con Ramírez, llamando a solucionar “tus dramas con ellos porque estos weones me están metiendo en dramas a mí (sic)”.