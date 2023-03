“Hoy día me pasó algo increíble”, relató en un video de TikTok la comunicadora local Paulina Magnere, en donde aseguró haber sido víctima de un “ataque lesbofóbico” durante una visita al supermercado.

“Me puse a conversar con la cajera, muy simpática, una extranjera… Y comenzamos a conversar a cerca de los hijos. Y de repente me dice, a mí: ‘No lo puedo creer, estas mujeres lesbianas…’. ¡Y me empieza a hablar un discurso lesbofóbico brutal!”, contó.

De acuerdo a su relato, el emplazamiento de la trabajadora fue intempestivo y sin previo aviso: “No somos amigas, no habíamos entablado ninguna conversación, ningún diálogo. Yo no le había dado la pasada para nada para que me dijera eso”, señaló.

“Yo me quedé callada. Apelé a la educación, al silencio, al respeto, a la cordura, a los años que pasan y salí del supermercado, pero me quedó dando vuelta”, comentó Magnere, quien tras conversar por teléfono con su hijo decidió volver al supermercado, pero esta vez para hablar con la supervisora a cargo.

“Quise hablar con la ‘jefa mujer’ del local. Se demoraron un poco en encontrarla, pero apareció. Una señora muy amable. Yo le expliqué: ‘Soy lesbiana, y lo que te quiero pedir es que no vuelva a ocurrir lo que me pasó a mí en la caja’. ¿Por qué no les explican a las cajeras que, si son lesbofóbicas, silencio, nada más que silencio?”, se preguntó ante la cámara.

El video fue difundido en la cuenta @paulinamagnere, perfil oficial de la cantante en TikTok. Hasta el cierre de esta publicación, el post ya bordeaba las 5 mil reacciones en la red social.

Entre los comentarios de los usuarios, una de las dudas que más se repitió se refería a la explicación que le entregó la jefa del supermercado a Magnere. “Fue muy cauta y pidió las disculpas de rigor, jamás preguntó quién fue y yo jamás dije quién fue”, dijo.

