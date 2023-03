Vivi Kreutzberger se convertirá en abuela por cuarta vez, esto luego que su hijo Ilan Numhauser anunciara la noticia junto a su esposa, la diseñadora Catalina Gana. Con esto Mario Kreutzberger, padre de la comunicadora, sumará un nuevo bisnieto.

Numhauser publicó una foto en sus historias de Instagram, donde indicó: “New lady on the way (nueva dama en camino, en inglés)”.

Hasta el momento Vivi no se ha referido a este importante hito para su familia, la cual se ha agrandado bastante durante los inicios de este año.

Sin ir más lejos en enero de 2023 su segunda hija, Yael Numhausser, se había convertido en madre de gemelas, tal como le había pasado a la animadora hace tres décadas.

A eso se suma que Ilan Numhauser y Catalina Gana habían dado a luz a Philippa hace algunos años.

Familia de Vivi Kreutzberger

Hay que señalar que la familia había tenido una gran fiesta en diciembre pasado, para celebrar el matrimonio de la hija menor de Vivi Kreutzberger, Nicole Numhauser, quien se unió con Stephanie Bruce.

“Que lindo poder ver a los hijos realizados y felices!! Cada día avanzamos más, hace solo unos meses esta celebración no podría haber ocurrido, no todos tenían permitido amar a quien quisieran, si no a quien la sociedad permitiera, hoy el amor es amor! PUNTO”, expuso.

A aquella celebración también asistió Don Francisco, quien fue parte del baile tradicional de las personas que profesan la religión Judía.