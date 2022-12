El pasado fin de semana la familia de Don Francisco celebró un nuevo hito. Esto por el matrimonio de la hija de Vivi Kreutzberger, Nicole Numhauser, con su novia Stephanie Bruce.

La comunicadora había publicado algunas historias en su cuenta de Instagram, donde mostraba momentos emotivos y algunas tradiciones judías que se habían llevado a cabo.

Sin ir más lejos, el propio Mario Kreutzberger apareció bailando dentro del grupo.

Nuevo video de Vivi Kreutzberger

Hace algunas horas Vivi publicó un nuevo video que muestra a las jóvenes junto a sus familiares. En lo que fue un evento íntimo realizado durante la tarde.

“Que lindo poder ver a los hijos realizados y felices!! Cada día avanzamos más, hace solo unos meses esta celebración no podría haber ocurrido, no todos tenían permitido amar a quien quisieran, si no a quien la sociedad permitiera, hoy el amor es amor! PUNTO”, expuso.

En ese momento varios famosos aprovecharon de saludar a la presentadora. Pancho Saavedra indicó: “Grande querida @vivikreutzberger felicidades a tu familia”.

Nacho Gutiérrez expresó: “Felicidades a las fabulosas novias y tu familia completa por reunirse a celebrar el amor”.

Por su lado Andrea Tessa sostuvo: “Muchas felicidades, querida Vivi! Las fotos lo muestran todo. Puro amor. Bendiciones”.

“Sabias palabras! Muchas felicidades, qué belleza todo. ¡Que viva el amor! Lea deseo toda la felicidad del mundo”, expuso la presentadora estadounidense Jeannette Kaplun.