La familia de Matías Bielostotzky detalló que no encontraron jardín para el pequeño en redes sociales. "Es un problema a nivel nacional y no podemos hacer nada más que, contar que somos una más", indicó su madre.

Matías Bielostotzky (3) es un pequeño actor que adquirió fama cuando era un bebé en la teleserie Edificio Corona, actualmente es parte de La Ley de Baltazar como hijo de Anita (Fernanda Salazar) y Fernando (Claudio Castellón). Su madre reveló en redes sociales ha tenido complicaciones con su hijo debido a su educación.

En un post de Instagram la familia indicó que nuevamente les fue imposible encontrar Jardín para el niño, situación que es muy compleja.

“¿Cómo están? Nosotros súper tristes, no quedamos en el jardín por tercer año consecutivo. Lamentablemente es un problema a nivel nacional y no podemos hacer nada más que, contar que somos una más, de las cientos de familias que no son candidatos para los jardines y que no es una opción pagar lo mismo que vale una universidad, por un un jardín infantil particular, ya que mami ya lleva dos años sin pega”, indicaron.

“En fin, mañana será otro día y saldrá el sol nuevamente, no se sientan solas mamitas, no es el fin del mundo si tú bebé no entró al jardín. Yo se toda la pena y rabia que da, pero aprovechemos de estar más tiempo juntos y enseñarles lo que más podamos para que puedan enfrentar bien el día que les toque llegar al pre kinder”, agregó.

Grabaciones de Ley de Baltazar

Hay que señalar que, en La ley de Baltazar, el pequeño interpreta a un niño llamado Matías (mismo nombre del actor), quien en su mayoría ha realizado escenas en interior junto a Salazar y Castellón.

El elenco se despidió el pasado 4 de enero de la localidad de Cochamó, donde se realizaron gran cantidad de episodios de la teleserie de Mega.

Posteriormente volvieron a concluir las grabaciones hasta los estudios de Chilefilms, donde se ambientan los interiores de las casas del pueblo del sur de Chile.

La producción actualmente está emitiendo sus capítulos finales. Desde un inicio se había indicado que su extensión sería hasta fines de marzo.