La actriz y comediante Belén Mora compartió con la revista Sábado de El Mercurio su sentir tras su paso por el Festival de Viña del Mar así como también un duro momento que vivió en 2022, luego de que su hijo de entonces siete meses fuera sometido a una cirugía cardiaca.

Mora, que esta semana se refirió por primera vez al síndrome de Down que tiene el menor, se refirió levemente al momento, asegurando que todo pasó a finales del 2022, cuando estrenó su especial de Amazon Prime Belén Mora: Soy latina.

De acuerdo a Mora, la plataforma la contactó en agosto para realizar el show de stand up y tardó tres semanas en preparar aquella rutina. (Era) la oportunidad. Era o no era (…), pero la verdad es que no sé cómo lo hice”, comentó al medio.

Sin embargo, la humorista cambió el tema de su relato, asegurando que en ese mismo periodo de tiempo, su bebé tuvo una intervención a corazón abierto por una cardiopatía.

“Era una operación programada, pero se alargó su estadía en la UCI porque tuvo complicaciones”, explicó. En esa rama, aseguró que “parte de esa rutina yo la escribí en la UCI”.

“Quizás es una forma de pensar equivocada, pero en el mundo de la actuación hay muchas personas esperando, entonces si a una se le da una oportunidad como esta, la tiene que tomar. Y también para mí el trabajo es terapia: me terapea hacer reír”, añadió.

En la conversación, Mora también comentó el motivo por el que decidió hablar públicamente sobre el síndrome de su hijo, asegurando que todo ocurrió porque “la conductora del matinal es amiga mía y estaba viendo el programa, encontré muy bien tocado el tema y sabía que ella solo se iba a enfocar en hablar de eso”.

Entonces, Mora comentó sobre cómo recibió la noticia sobre su hijo, en especial por el miedo que trajo la idea de que en el futuro podría ser discriminado.