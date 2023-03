Polémica se generó el pasado miércoles en el Congreso, a raíz de los dichos que la diputada María Luisa Cordero emitió contra Fabiola Campillai. Varias fueron las personas que salieron en defensa de la senadora, una de ellas Natalia Valdebenito.

Durante un espacio radial, Cordero había señalado: “La señora Campillai que se descubrió que ve. Se acuerda que yo le dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna, porque ella tiene un ojo bueno. Ella no es totalmente ciega”.

Aquello fue discutido ayer en Senado, donde Campillai lloró por algunos minutos. “Les agradezco este apoyo que hoy me están dando, de verdad no entiendo cómo una persona trabajadora de la área de la salud, psicóloga, no entiende lo que está haciendo hoy”, dijo después.

En horas de la noche fue la comediante quien cuestionó a la parlamentaria ligada a Renovación Nacional, dejando entrever que debería existir un castigo mayor en contra de ella.

“¿Estamos todos de acuerdo que lo de la Cordero es inaceptable? Ok. Vamos a los concreto. ¿Qué va a pasar con ella?”, expuso.

“No basta con una sanción o como sea que se le llame al ´castigo’ que reciben los inamovibles diputados. Que toda palabra de apoyo se convierta en acción. ¡BASTA!”, agregó.

Quien también se refirió al tema fue el presidente Gabriel Boric, quien a través de su cuenta solidarizó con la senadora.

“Todo mi apoyo a la Senadora Campillai ante las ofensas revictimizadoras de la diputada de ultra derecha Cordero. Acabo de hablar con ella y dentro del dolor me dijo que estaba agradecida también del apoyo transversal en el Senado. No permitamos el negacionismo ante violaciones a los DDHH”, escribió.