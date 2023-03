La modelo hispanoargentina Georgina Rodríguez, conocida también por estar casada con el futbolista Cristiano Ronaldo, acabó generando polémica sobre sus dichos respecto a algunos de sus métodos de crianza como, por ejemplo, mostrarles videos de niños en estado de desnutrición.

Rodríguez participó en el programa español El Hormiguero la noche del miércoles, donde hablaba de la nueva temporada de Soy Georgina, reality show en el que ella y su familia son protagonistas.

Así, aseguró que pese al estatus de su familia, las situaciones acaban siendo las de una familia promedio, apuntando que “se van a sentir muy identificados y les va a encantar”. Fue entonces que el animador del espacio, Pablo Motos, le preguntó sobre cómo se vive la crianza de sus hijos.

Así, recordó, por ejemplo, la emoción de sus hijos al ver a Rosalía. “Me sorprendió que unos niños que tienen tantos privilegios y tienen padres tan famosos alucinen tanto con una famosa”, planteó el comunicador.

“Cristiano y yo venimos de familias muy humildes y valoramos cada oportunidad, porque sabemos el valor que tiene”, comenzó explicando. “Nosotros inculcamos a nuestros hijos que hay que cuidar las cosas y agradecer, porque la gente no está obligada a tratarte bien por ser hijo de”, continuó.

En esa rama, destacó la humildad de sus pequeños, a lo que Motos preguntó sobre qué hacían ellos cuando los menores no querían comerse toda la comida.

“Les digo: la comida no se deja, si no es para merendar. A veces pongo videos de niños que no tienen comida y les digo ‘mira, esto es lo que les puede pasar"”, reveló entonces.

Las palabras de Rodríguez no dejaron indiferentes a las redes sociales donde muchos la criticaron por aquel método, asegurando que el contexto entre aquellos videos y la familia de Rodíguez y Cristiano Ronaldo dista totalmente de aquella perspectiva.

Georgina le pone a sus hijos videos de niños que no tienen comida para que no dejen nada en el plato.

¿Esto está pasando? ¿No es una broma?

Mirar niños, si no coméis os convertís en pobres🫣#GeorginaEH — JJ (@otroenterado) March 22, 2023

Que le pone videos a sus hijos de niños que no tienen para comer?

Jajajajajja no se lo cree ni ella. #georginaeh — lunamaria (@entoncesbusque) March 22, 2023

No me puedo creer lo que acaba de decir de los niños que pasan hambre… #georginaEH — Siempre Fuerte (@Siempre66503117) March 22, 2023