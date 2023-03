Tutu Vidaurre relató a través de sus redes sociales una desagradable experiencia que vivió el pasado lunes, cuando se dio cuenta que había cocinado arroz que estaba lleno de larvas y pequeños gusanos.

La exintegrante de Masterchef Celebrity indicó que había sacado granos desde un envase, pero sólo cuando procedió a comerlos se dio cuenta de la presencia de las pequeñas lombrices.

“Me comí un gusano. Qué asco, jajajá. Que terrible, me muero (…) mi mala suerte. Me iba a hacer un arroz y había un paquete abierto, pero lo vi y tenía como una telita que uno dice, ay no. Chao, lo boto”, indicó en Instagram.

Posteriormente la actriz profundizó sus dichos en conversación con LUN, asegurando que había cocido el alimento antes de comerlo. Hasta ahora no ha sufrido problemas de salud.

“Ayer (lunes) estaba con la guata adolorida, así que sólo iba a comer eso. Me comí tres pocillos de arroz enteros. Estaba feliz y -de repente- veo un gusano, como que me miraba. No, te juro que casi me muero”, aseveró.

“Me asusté porque ya estaba mal de la guata, pero por suerte no me he sentido mal. Espero que al estar cocidos haya matado algo”, concluyó.

Similares al caso de Tutu Vidaurre ¿Cómo aparecen estos gusanos?

La mayoría de los casos, similares a lo vivido por Tutu Vidaurre, se deben a la polilla de la harina -Plodia interpunctella-, cuya población se incremente especialmente en la primavera y el verano.

Es muy común que este tipo de polilla invada nuestros hogares y las despensas. Éstas son capaces de perforar los envases, donde depositan sus huevos que después pasarán a ser larvas y terminarán por quitar todo indicio de hambre en el comensal.

La atención, entonces, debe estar centrada en los puntos de nuestros hogares donde guardemos el arroz, la harina o cualquier cereal que esté incluido en la dieta de esta molesta polilla. Pero también los almacenes en general deben estar al tanto de las precauciones.

La limpieza en los lugares de almacenamiento es vital para evitar la aparición y proliferación de los “gusanitos”. Además se deben emplear recipientes (plásticos o de vidrio) son una alternativa efectiva para resguardar los alimentos.

Asimismo, se recomienda deshacerse de inmediato de toda la comida donde se advierta la presencia de larvas. Por mucho que lamentes botar el arroz, es tu deber erradicarlo del hogar para evitar que siga generando daño.