La exchica Mekano Ariela Medeiros desmintió las denuncias de su expareja, Gonzalo Cabello, quien la acusó de llevarse desde su casa y sin permiso a su hija de ambos de seis años, el pasado viernes 27 de enero.

Todo inició la tarde del lunes, cuando diferentes medios nacionales comenzaron a narrar el caso. Según informó ADN inicialmente, la bailarina habría perdido la custodia de la niña por maltrato y vulneración de derechos, por lo que la menor de edad viviría con Cabello.

“La madre de la hija en común, sin el cuidado personal, llega de improviso a ver a la hija que estaba junto a una amiga. Mientras el demandante se encontraba en la cocina, la madre la persuade desde la escalera de incendios, que está a 10 metros de la puerta de acceso al departamento”, relata la causa.

Asimismo añade “la niña abre la puerta, la alza y se la lleva sin autorización del demandante. La madre de la niña no contesta las llamadas y el padre desconoce paradero. Demandante señala que la madre de la niña amenazó con quitarse la vida y la de la niña si es que no obtenía la custodia”.

La hija de la pareja volvió al hogar de su padre el lunes 30 de enero, de acuerdo a Cabello, debido a la presión mediática.

Según documentos a los que tuvo acceso BioBioChile, el abogado de Medeiros, en tanto, dejó una constancia en un Centro de Medidas Cautelares, asegurando que la mujer había entregado voluntariamente a la pequeña a su papá.

En el comentado escrito se encuentra una versión completamente diferente a la narrada en primera instancia. De partida, se desmiente que el demandante sea quien cuente con la tuición de la menor.

También se apunta a que Cabello había permitido que la niña saliera con su madre ese viernes 27, y que, de hecho, era la menor de edad quien tenía “nula voluntad a regresar con su padre”.

En otros documentos vistos por BioBioChile, se dice que en junio de 2022 el Segundo Juzgado de Familia de Santiago acordó con ambas partes que quien estaría a cargo de la custodia de la menor sería su madre, aclarando también el régimen de visitas del padre.

En el texto se lee que Cabello podría pasar 10 días con la niña durante las vacaciones de verano de 2023.

“Él me dijo que me la llevara y que pasara la tarde con ella”

En conversación con este medio, la bailarina brasileña y exIntrusos aseveró que las acusaciones surgieron en el marco de aquel permiso. “Yo fui a visitar a mi hija, porque él tiene un permiso de unos días de quedarse con mi hija en vacaciones. Pero desde ahí no devolvió más a mi hija”, explicó.

“Este viernes, fui a verla y él me dijo que me la llevara y que pasara la tarde con ella. De todas formas, ya habían pasado los 10 días que le correspondían, pero decidí no llevarla de vuelta porque ella lloraba y lloraba, porque no quería volver”, narró.

“Que esté conmigo no significa que no va a hablar con su papá, no significa que no va a verlo, ni tampoco que yo sustraje a la niña. Todo eso es mentira y una acusación súper grave”, mencionó.

De igual forma, apuntó que “tenemos juicio por la tuición el 7 de febrero, yo la entregué el lunes, pero ya la pedimos de vuelta. Tuve que entregarla porque se me acusó que yo sustraje a la niña”.

“Hay cámaras, hay un montón de cosas, ¿cómo podría hacerlo? Es imposible, si ni siquiera subo a su departamento. Cuando voy a buscar a mi hija yo la recojo en el hall”, añadió.

“Está destruyendo la psicología de la niña”

Asimismo, Ariela Medeiros apunta que cuando la pequeña pasa tiempo con su padre, “vuelve triste”, acusando a su expareja de estar “destruyendo la psicología de la niña”.

En un estudio realizado por una trabajadora social de la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de Ñuñoa, al que accedió este portal, plantea que la niña describe a su padre como “enojón” y “malo”, aunque aseverando que lo quiere, mientras que a Medeiros como “cariñosa” o “linda”.

“Mi hija es todo para mí”, destacó la ex chica Mekano, añadiendo que “yo creo que él está ejerciendo toda esta violencia porque él no está asumiendo la realidad de ahora: que no estamos juntos. Pero tenemos que estar ‘unidos’, entre comillas, por la niña”.

De acuerdo a Ariela Medeiros, la separación con el padre se vio complicada por presuntos maltratos psicológicos, asegurando que “tengo más de 10 denuncias por violencia en su contra”.

“Voy a tomar acciones legales por esto, porque esto no se hace; está haciendo daño a toda una familia. Tiene que responder de una forma”, aclaró.

Sobre la acusación de su expareja, apuntó que “todo fue una trampa, estoy segura. Él está usando los medios judiciales y de comunicación de Chile para perjudicarme y la demanda va a ser grande. Esto es violencia, y yo no voy a parar aquí, porque se trata de mi hija, mi familia”.

“Ya está todo en tribunales, pero todo se resuelve el 7 y en estos instantes yo tengo el cuidado, no él. Con los hijos no se juega. Yo nunca le voy a prohibir al padre ver a su hija”, cerró.