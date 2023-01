Luego de que en 2021 informara el término de su relación de 30 años con Beatriz Alegret, el actor Adriano Castillo transparentó los motivos de su quiebre amoroso, afirmando que él era el culpable del fin.

El icónico actor conocido como “Compadre Moncho” por su personaje en Los Venegas conversó con el medio La Hora, donde quiso hacer un mea culpa a dos años de la ruptura.

“Nuestra separación se debió a errores míos. Yo fui el que, después de un tiempo, como a los 20 años (de relación), empecé a dejar de hacer lo que hacía el principio: olvidar los pequeños detalles que van alimentando y mantienen viva la relación”, aseguró.

Asimismo, Castillo aseveró que “fui muy descuidado y el culpable de la relación fui yo, porque la Beatriz es una mujer fantástica”.

Consultado sobre su actual relación con Alegret, Castillo afirmó que si bien hoy en día no comparten mucho, siguen teniendo intercambios amenos.

“Últimamente no hemos tenido contacto, porque está con otra pareja, entonces no voy a estar llamándola ni nada, creo que no correspondería”, explicó.

De todas formas, Adriano Castillo afirmó que “sé que está bien, lo único que me interesa es que Beatriz esté bien, que la cuiden y ella sabe perfectamente que, en cualquier problema que tenga, cuenta conmigo, como todas mis exs”.

Respecto a su situación sentimental actual, Castillo afirmó que si bien continúa en la soltería, esto no significa que esté solo. “Es touch and go, voy y vengo. Soy como un picaflor”, admitió entre risas.

Adriano Castillo y Beatriz Alegret confirmaron el fin de su relación en octubre de 2021, en plena pandemia.

“Nosotros terminamos nuestra relación hace algunos meses. No porque peleáramos o discutiéramos mucho, sino que de repente la relación se fue desgastando con los años y llegamos un día a conversar y decidimos terminar la relación”, reveló entonces.

“Tengo mucho que agradecerle a Beatriz y también tengo mucho que agradecerle a mis parejas anteriores. Todas me han ayudado, han sido extraordinarias, así que lo único que tengo son agradecimientos”, aseguró además.